Cliente pede lanche no McDonald’s e recebe sanduíche sem hambúrguer

Hambúrgueres são uma opção de lanche apreciada por muitas pessoas . Além do tradicional, é possível preparar versões com ingredientes alternativos que saem do lugar comum. Montagem Flipar

Hambúrguer trufado, desenvolvido por Rubaiyat Rio - restaurante no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, famoso por cortes de carne premium, com vista para o Cristo Redentor e o hipódromo. Youtube/GO DEB!

O hambúrguer trufado é feito com Baby Beef e folha de rúcula, queijo manchego, cebola caramelizada e molho béarnaise. Divulgação/Rubaya Rio

Aqui cabe explicar como é o molho béarnaise. Ele é feito de manteiga clarificada emulsionada em gema de ovo e vinagre de vinho branco e aromatizado com ervas. Sacha47 - wikimedia commons

Hambúrguer Funcional. Desenvolvido pelo Blog da Mimis, voltado para estilo de vida saudável, com dicas sobre emagrecimento, receitas fitness e bem-estar. Divulgação/Blog da Mimis

O Hambúrguer Funcional tem ingredientes mais saudáveis. A carne é magra, como o patinho. Leva linhaça e chia, sementes ricas em fibras e minerais. Divulgação/Blog da Mimis

Hambúrguer de porco com maionese de jalapeño. Desenvolvido por Blue Sandwich Market, cafeteria e sanduicheria gourmet conhecida por seus ingredientes frescos e combinações criativas. Divulgação/Blue Sandwich Market

Esse hambúrguer leva blend de fraldinha com pernil ou costela e ainda acompanha uma picante maionese de jalapeño. Reprodução/@bluesandwichmarket

O jalapeño é uma pimenta originária do México, valorizada pela sua forte ardência na degustação. A maionese de Jalapeño fica picante. Geo Lightspeed7 - wikimedia commons

Hambúrguer com mel de bacon e três queijos. Desenvolvido por Gustavo Scatigna para o Burguer Lab Experience, uma hamburgueria que combina ingredientes premium e técnicas gourmet para criar hambúrgueres exclusivos. Divulgação/The 3 Sauce Trip

Esse hambúrguer gourmetizado leva ingredientes como mel de bacon, três queijos e molho chipotle (picante). Youtube/Coisas de Comer

Hambúrguer com rolinhos de bacon e molho especial. Desenvolvido no Stunt Burger, hamburgueria artesanal famosa por sabores autênticos e opções criativas. Divulgação/ Stunt Burger

Batizado de "Destruidor", ele leva queijo cheddar, rolinhos de bacon crocante e molho especial. Divulgação/ Stunt Burger

Hambúrguer de salmão com maionese temperada desenvolvido pelo site Receitas de Minuto, que ensina receitas rápidas, práticas e acessíveis para o dia a dia, tentando descomplicar a cozinha. Divulgação/Gastrolândia

Esse hambúrguer de peixe tem gosto mais suave. Pensando nisso, a maionese temperada com limão vem complementando o sabor. Youtube/Band Receitas

Hambúrguer de costela suína. Desenvolvido pelo restaurante Vinno Tinto, focado em gastronomia contemporânea com influência mediterrânea e extensa carta de vinhos. Youtube/Tastemade Brasil

O hambúrguer "Porco Feliz" contém costela suína e panceta, levando queijo cheddar, cebola caramelizada e purê de maçã. A cor do pão é diferente, puxada para um vermelho alaranjado. Divulgação/Vinno Tinto

Hambúrguer de siri. Desenvolvido pelo site Sem Medida, que explora receitas, cultura culinária e experiências de sabores. Youtube/Tastemade Brasil

A receita do desenho Bob Esponja é uma ótima pedida pra quem gosta de frutos do mar. Divulgação/Semmedida

Hambúrguer de soja. Desenvolvido pelo site Feito a Dois, que explora receitas, cultura culinária e experiências de sabores diferenciados. Youtube/Gourmet a Dois

É uma receita vegana e um hambúrguer fácil de ser feito. Ele contém a proteína da soja, além de molho shoyo e legumes Youtube/Gourmet a Dois

Hambúrguer de batata doce com quinoa. Desenvolvido no programa "Prato do Dia" do Canal TLC da Discovery. Um reality culinário que apresenta pratos criativos. Os episódios exploram diferentes receitas, ingredientes e técnicas, inspirando os espectadores a se aventurarem na cozinha. Divulgação/Cozinha da Matilde