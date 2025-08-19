'Quase morte': casal é atingido por carro ao gravar vídeo em restaurante

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um casal de criadores de conteúdo viveu um susto enorme em Houston, nos Estados Unidos, quando um carro invadiu o restaurante em que estavam. O SUV atravessou a parede de vidro de uma lanchonete enquanto eles gravavam um vídeo de avaliação de comida.

O incidente foi publicado pelos dois nas redes sociais nessa segunda-feira (18/8). Eles descreveram a situação como uma "experiência de quase morte".

No vídeo, Nina Unrated e Patrick Blackwood aparecem sentados em uma mesa próxima à janela de um restaurante, provando diversos pratos, incluindo um hambúrguer de salmão, que ela estava comendo na hora do acidente. Foi quando o carro colidiu contra eles.

"Estou imensamente grata por estar viva depois que uma SUV atravessou a parede de vidro e destruiu tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um programa de comida. O carro veio do nada e bateu diretamente em nós no exato momento em que eu mordia um delicioso sanduíche de salmão. Do nada. Mas sobrevivemos. Essa poderia ter sido nossa última refeição", escreveu Nina nas redes sociais.

Apesar do choque, o casal sofreu apenas ferimentos leves devido aos estilhaços de vidro. Ambos foram levados de ambulância ao hospital e, depois de receberem atendimento, puderam voltar para casa.

Segundo Nina, a lanchonete é a preferida deles. Após se recuperarem, eles retornaram ao local e registraram uma nova visita — desta vez, sem incidentes.

O dono do restaurante informou ao site americano TMZ que a motorista da SUV, que não se feriu, será responsável pelos danos causados.

