SUSTO

'Quase morte': casal é atingido por carro ao gravar vídeo em restaurante

Influenciadores provaram comidas para um vídeo nas redes sociais e registraram o momento em que foram feridos

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/08/2025 13:35

Casal sofreu ferimentos leves em pelos estilhaços causados pelo acidente de carro
Casal sofreu ferimentos leves com os estilhaços causados pelo acidente de carro crédito: Redes sociais

Um casal de criadores de conteúdo viveu um susto enorme em Houston, nos Estados Unidos, quando um carro invadiu o restaurante em que estavam. O SUV atravessou a parede de vidro de uma lanchonete enquanto eles gravavam um vídeo de avaliação de comida.

O incidente foi publicado pelos dois nas redes sociais nessa segunda-feira (18/8). Eles descreveram a situação como uma "experiência de quase morte".

No vídeo, Nina Unrated e Patrick Blackwood aparecem sentados em uma mesa próxima à janela de um restaurante, provando diversos pratos, incluindo um hambúrguer de salmão, que ela estava comendo na hora do acidente. Foi quando o carro colidiu contra eles.

"Estou imensamente grata por estar viva depois que uma SUV atravessou a parede de vidro e destruiu tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um programa de comida. O carro veio do nada e bateu diretamente em nós no exato momento em que eu mordia um delicioso sanduíche de salmão. Do nada. Mas sobrevivemos. Essa poderia ter sido nossa última refeição", escreveu Nina nas redes sociais.

Apesar do choque, o casal sofreu apenas ferimentos leves devido aos estilhaços de vidro. Ambos foram levados de ambulância ao hospital e, depois de receberem atendimento, puderam voltar para casa.

Segundo Nina, a lanchonete é a preferida deles. Após se recuperarem, eles retornaram ao local e registraram uma nova visita — desta vez, sem incidentes.

O dono do restaurante informou ao site americano TMZ que a motorista da SUV, que não se feriu, será responsável pelos danos causados.

O que é um SUV?

  • Veículo utilitário esportivo: Um SUV combina características de carros de passeio com aspectos de veículos off-road;
  • Maior altura do solo: Geralmente tem mais distância do chão, permitindo enfrentar terrenos irregulares com mais facilidade;
  • Espaço interno: Costuma ter mais espaço para passageiros e bagagem, ideal para famílias;
  • Tração: Muitos SUVs oferecem tração nas quatro rodas (4x4), mas há versões apenas com tração dianteira;
  • Versatilidade: Pode ser usado tanto na cidade quanto fora dela, em estradas de terra ou trilhas leves;
  • Estilo robusto: Normalmente tem design mais alto e imponente do que sedãs;
  • Consumo de combustível: Tendem a consumir mais gasolina ou diesel que carros menores, devido ao peso e tamanho.

