Vídeo: secador de cabelo explode em salão de beleza e causa pânico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher aproveitou a ida ao salão de beleza para secar o próprio cabelo. Mas quase começou um incêndio no local, que fica na província de Guangdong, na China, deixando clientes e funcionários em pânico.

O secador de cabelo explodiu repentinamente, transformando-se em uma bola de fogo, enquanto estava sentada em sua cadeira. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do salão.

As imagens mostram a cliente usando o secador quando, de repente, faíscas e uma chama intensa são lançadas em direção à sua mão. Apesar do susto, a mulher escapou milagrosamente sem ferimentos graves.

Segundo relatos da imprensa local, ela teve queimaduras leve na mão. A mulher passa bem, apesar do trauma causado pelo episódio. Ela recebeu atendimento inicial no local, e nenhuma complicação foi registrada posteriormente.

Os funcionários do salão utilizaram extintores de incêndio e outras medidas emergenciais para controlar a situação. O secador foi imediatamente devolvido ao fabricante, e uma investigação detalhada foi iniciada para determinar as causas da explosão.

As autoridades locais ainda não divulgaram um parecer oficial. No entanto, especialistas em segurança alertam que falhas elétricas e superaquecimento são fatores comuns em acidentes desse tipo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Profissionais de segurança elétrica enfatizam a importância de manutenção regular e uso adequado de aparelhos elétricos, especialmente aqueles que geram altas temperaturas, como secadores de cabelo, chapinhas e modeladores de cachos. Segundo eles, dispositivos danificados, uso prolongado sem intervalos ou a combinação de tensão elétrica inadequada podem resultar em curtos-circuitos e explosões.

Uma tragédia envolvendo uma criança abalou a Itália em 2023 e passou a ser um alerta para a utilização de piscinas coletivas. Um menino de oito anos morreu ao ser sugado pelo ralo de uma piscina em um parque aquático perto de Roma. Terme di Cretone/Facebook A criança curtia o dia no parque ao lado de seus pais, que ficaram em estado de choque e não conseguiram explicar o ocorrido. Terme di Cretone/Facebook Segundo testemunhas, algumas pessoas não conseguiram salvar a criança, mesmo tentando puxá-la para fora da piscina, pois corriam o risco de também serem sugadas. Terme di Cretone/Facebook A tragédia na Itália levanta uma questão para pais e mães: a importância em ter o controle de seus filhos em ambientes com piscinas. Terme di Cretone/Facebook A atenção dos pais precisa ser redobrada nesse tipo de ambiente, seja piscina ou praia. É comum uma criança olhar só para a diversão, correr e brincar, e não se atentar aos perigos. Yogendras/Pixabay Um dos cuidados mais importantes é: nunca deixar seu filho sozinho em ambiente com água. É comum ter registros de acidentes até em tanques rasos, em função da sucção de cabelos e roupas. Quimono/Pixabay Por questão de segurança, os pais colocam boias em seus filhos, o que é o correto, mas não dá para achar que a criança está 100% segura. Alguns acessórios podem virar dentro d'água, o que pode ser fatal para bebês que não têm força ara se desvirar. Public Domain/Pixabay Outros acessórios podem ser bonitinhos e até inofensivos, mas esteja atento pois podem criar armadilhas para que a criança se lesione (prender as pernas ou os braços, por exemplo). Steve PB/Pixabay Outro acessório bastante comum de ser usado, mas que precisa ter atenção é o balde. Não é raro ver casos de crianças que caem de cabeça para baixo dentro de um balde e acabam se afogando. Qimono/Pixabay Em lugares públicos, tenha atenção à profundidade da água da piscina. O ideal é que tenha uma indicação, geralmente uma placa. Em piscinas particulares, a piscina precisa ter altura suficiente para que a criança consiga ficar em pé. Nature Footage/Pixabay Caso tenha piscina em casa, vale pensar na instalação de barreiras físicas, cercas ao redor da piscina com portões que tenham trancas de segurança. Isso evita que as crianças acessem a piscina sem supervisão. Michelle Raponi/Pixabay É válido também aprender técnicas básicas de reanimação cardiopulmonar para poder agir rapidamente em caso de emergência. Esteja preparado também com um kit de primeiros socorros. Sabrine Vanerp/Pixabay Se mesmo com todos os cuidados ocorrer algum acidente, tenha o número de telefone dos serviços de emergência médica à mão, caso seja necessário. Bobrekov/Pixabay A segurança das crianças na piscina é uma responsabilidade compartilhada por todos. Esteja sempre alerta e tome medidas para minimizar os riscos e garantir um ambiente seguro e divertido para todos. Region/Pixabay Voltar Próximo

Como evitar acidentes com secador de cabelo?