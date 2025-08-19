Assine
Vídeo: secador de cabelo explode em salão de beleza e causa pânico

Mulher conseguiu tirar o aparelho da tomada, evitando que a explosão piorasse. Ela sofreu queimaduras leves na mão

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/08/2025 12:01

Mulher quase se machuca gravemente com explosão em secador de cabelo
Uma mulher aproveitou a ida ao salão de beleza para secar o próprio cabelo. Mas quase começou um incêndio no local, que fica na província de Guangdong, na China, deixando clientes e funcionários em pânico.

O secador de cabelo explodiu repentinamente, transformando-se em uma bola de fogo, enquanto estava sentada em sua cadeira. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do salão.

Leia Mais

As imagens mostram a cliente usando o secador quando, de repente, faíscas e uma chama intensa são lançadas em direção à sua mão. Apesar do susto, a mulher escapou milagrosamente sem ferimentos graves.

Segundo relatos da imprensa local, ela teve queimaduras leve na mão. A mulher passa bem, apesar do trauma causado pelo episódio. Ela recebeu atendimento inicial no local, e nenhuma complicação foi registrada posteriormente.

Os funcionários do salão utilizaram extintores de incêndio e outras medidas emergenciais para controlar a situação. O secador foi imediatamente devolvido ao fabricante, e uma investigação detalhada foi iniciada para determinar as causas da explosão. 

As autoridades locais ainda não divulgaram um parecer oficial. No entanto, especialistas em segurança alertam que falhas elétricas e superaquecimento são fatores comuns em acidentes desse tipo.

Profissionais de segurança elétrica enfatizam a importância de manutenção regular e uso adequado de aparelhos elétricos, especialmente aqueles que geram altas temperaturas, como secadores de cabelo, chapinhas e modeladores de cachos. Segundo eles, dispositivos danificados, uso prolongado sem intervalos ou a combinação de tensão elétrica inadequada podem resultar em curtos-circuitos e explosões.

Como evitar acidentes com secador de cabelo?

  • Verifique a voltagem – use sempre secadores compatíveis com a voltagem da tomada para evitar superaquecimento e curtos-circuitos;
  • Inspecione o aparelho regularmente – observe fios desgastados, plugues danificados ou partes soltas e substitua o secador se houver qualquer sinal de dano;
  • Evite contato com água – nunca use o secador próximo a pias, banheiras ou outras fontes de água para prevenir choques elétricos;
  • Mantenha o secador limpo – limpe regularmente a entrada de ar e o filtro para evitar acúmulo de poeira e cabelos, que podem causar superaquecimento;
  • Não bloqueie a saída de ar – evite cobrir a saída de ar do secador com mãos ou objetos, pois isso pode provocar superaquecimento e incêndios;
  • Use secadores de marcas confiáveis – aparelhos de qualidade geralmente têm proteção contra superaquecimento e certificações de segurança;
  • Desligue quando não estiver em uso – nunca deixe o secador ligado sem supervisão, mesmo que seja por pouco tempo;
  • Evite usar secador com as mãos molhadas – manter as mãos secas reduz o risco de choque elétrico;
  • Não improvise consertos – caso o secador apresente falhas, leve-o a um profissional ou devolva ao fabricante, nunca tente consertar por conta própria;
  • Armazene corretamente – guarde o secador em local seco e ventilado, evitando enrolar o fio de forma muito apertada;
  • Não utilize extensões improvisadas – use apenas cabos ou adaptadores certificados para aparelhos elétricos de alta potência;
  • Evite uso contínuo prolongado – faça pausas durante o uso para que o aparelho não superaqueça.

