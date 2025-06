Vídeo: carro invade loja de celular em cidade mineira

Um carro branco atravessou a porta de vidro de uma loja de celulares na Avenida Olegário Maciel, em Resplendor, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite desse domingo (8/6).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o condutor de 24 anos relatou que trafegava no sentido centro–bairro, quando, no cruzamento com a Rua Antalcida Sérgio Ferreira, surgiu um veículo vermelho.

Para evitar a batida, ele desviou bruscamente, perdeu o controle da direção e entrou no estabelecimento, destruindo vitrine e outras estruturas, como mostra o vídeo de um circuito interno.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o motorista apresentava olhos avermelhados e exalava odor etílico. Questionado sobre consumo de álcool ou entorpecentes, ele admitiu ter ingerido "uma garrafa de cerveja" e fumado "um cigarro de maconha" horas antes, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Testemunhas que estavam em uma churrascaria próxima confirmaram a versão de desvio repentino. Elas relataram ter visto o carro branco tentar evitar o automóvel vermelho antes de atingir a fachada. O veículo sofreu danos nas partes frontal, lateral e traseira, ficando impossibilitado de rodar. Um guincho foi acionado para remover o carro e liberar o acesso ao comércio.

A Polícia Militar informou que a documentação do condutor está regular, e o veículo, licenciado. Mesmo sem ferimentos aparentes, o motorista foi encaminhado ao Hospital de Resplendor para avaliação clínica, sendo liberado depois de confirmação de integridade física.

O boletim de ocorrência detalha que a vitrine e parte do mobiliário foram destruídos, mas ainda não há estimativa oficial dos prejuízos. O proprietário do imóvel foi orientado a apresentar laudo com os valores para ressarcimento. Segundo o registro policial, o pai do motorista se comprometeu a arcar com todos os danos. O caso será investigado pela Polícia Civil.