NÃO AGUENTOU

Mulher desmaia ao depilar nariz e vídeo viraliza nas redes sociais

Samantha teve tremedeira e acabou caindo desmaiada ao tentar arrancar os pelos do interior das narinas

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/08/2025 13:09

Mulher desmaia ao depilar o nariz
Mulher desmaia ao depilar o nariz crédito: TikTok

Um vídeo viral nas redes sociais mostra o sofrimento de uma mulher ao tentar arrancar os pelos do interior das narinas. Com cera em dois palitos enfiados no nariz, Samantha Durfey, da Flórida, nos Estados Unidos, não aguentou a dor e desmaiou.

O vídeo do momento mostra Samantha tremendo de ansiedade durante a remoção da cera em uma das narinas, e rapidamente viralizou nas redes sociais. Depois de desmaiar, ela precisou da ajuda do então companheiro para conseguir tirar os pelos do outro lado. 

Enquanto ajuda a mulher, o homem aproveita e tenta depilar a si mesmo. O incidente aconteceu no mês de fevereiro, mas só ganhou repercussão nos últimos dias. 

“Sim, eu surtei e desmaiei. Não farei isso de novo. Depilei o nariz com meu ex-marido na casa dele. Fiz isso porque os pelos do meu nariz estavam me deixando louca. O resultado final foi que entrei em pânico porque senti que não conseguia obter oxigênio suficiente pela boca, então acabei desmaiando de ansiedade”, contou.

“Acordei e pedi para meu ex-marido puxar o outro palito da outra narina. Só houve risadas depois de todo o incidente. Estou bem; a criança ao fundo também está bem e estava rindo no final. Sim, eu surtei e desmaiei”, declarou.

Por que não fazer depilação no nariz?

Por mais que algumas pessoas se incomodem com pelos visíveis no nariz, a depilação com cera nessa região pode ser perigosa e não é indicada. Os pelos nasais têm função protetora, filtrando poeira, bactérias e alergênicos antes que cheguem aos pulmões. 

Ao removê-los completamente, você compromete o sistema de defesa natural do corpo, aumentando o risco de infecções e irritações. Além disso, a depilação com cera pode causar:

  • Infecções: O interior do nariz é sensível; pequenas feridas podem permitir a entrada de bactérias;
  • Pelos encravados: Assim como na depilação corporal, eles podem crescer para dentro e causar dor intensa;
  • Queimaduras ou inchaço: A cera quente pode irritar a pele delicada, deixando vermelhidão ou crostas;
  • Desmaios ou tontura: O choque e a dor intensa podem levar à perda de consciência, como aconteceu com Samantha.

Como cuidar dos pelos no nariz?

Para manter as narinas limpas sem riscos à saúde, especialistas recomendam alternativas mais seguras:

  • Aparar os pelos visíveis: Use uma tesoura pequena com ponta arredondada para cortar apenas o excesso, sem remover a proteção natural;
  • Aparadores elétricos de pelos nasais: Equipamentos específicos para narina cortam o comprimento sem causar dor;
  • Evitar cera e pinça: Métodos que removem o pelo pela raiz aumentam o risco de dor, infecção e desmaios;
  • Higienizar regularmente: Limpar a área ao aparar ajuda a prevenir infecções e manter a saúde nasal;
  • Consultar um profissional: Para casos de excesso de pelos ou irritações frequentes, busque orientação médica ou estética especializada.

