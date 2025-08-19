Mulher desmaia ao depilar nariz e vídeo viraliza nas redes sociais
Samantha teve tremedeira e acabou caindo desmaiada ao tentar arrancar os pelos do interior das narinas
Um vídeo viral nas redes sociais mostra o sofrimento de uma mulher ao tentar arrancar os pelos do interior das narinas. Com cera em dois palitos enfiados no nariz, Samantha Durfey, da Flórida, nos Estados Unidos, não aguentou a dor e desmaiou.
O vídeo do momento mostra Samantha tremendo de ansiedade durante a remoção da cera em uma das narinas, e rapidamente viralizou nas redes sociais. Depois de desmaiar, ela precisou da ajuda do então companheiro para conseguir tirar os pelos do outro lado.
Enquanto ajuda a mulher, o homem aproveita e tenta depilar a si mesmo. O incidente aconteceu no mês de fevereiro, mas só ganhou repercussão nos últimos dias.
“Sim, eu surtei e desmaiei. Não farei isso de novo. Depilei o nariz com meu ex-marido na casa dele. Fiz isso porque os pelos do meu nariz estavam me deixando louca. O resultado final foi que entrei em pânico porque senti que não conseguia obter oxigênio suficiente pela boca, então acabei desmaiando de ansiedade”, contou.
“Acordei e pedi para meu ex-marido puxar o outro palito da outra narina. Só houve risadas depois de todo o incidente. Estou bem; a criança ao fundo também está bem e estava rindo no final. Sim, eu surtei e desmaiei”, declarou.
Por que não fazer depilação no nariz?
Por mais que algumas pessoas se incomodem com pelos visíveis no nariz, a depilação com cera nessa região pode ser perigosa e não é indicada. Os pelos nasais têm função protetora, filtrando poeira, bactérias e alergênicos antes que cheguem aos pulmões.
Ao removê-los completamente, você compromete o sistema de defesa natural do corpo, aumentando o risco de infecções e irritações. Além disso, a depilação com cera pode causar:
- Infecções: O interior do nariz é sensível; pequenas feridas podem permitir a entrada de bactérias;
- Pelos encravados: Assim como na depilação corporal, eles podem crescer para dentro e causar dor intensa;
- Queimaduras ou inchaço: A cera quente pode irritar a pele delicada, deixando vermelhidão ou crostas;
- Desmaios ou tontura: O choque e a dor intensa podem levar à perda de consciência, como aconteceu com Samantha.
Como cuidar dos pelos no nariz?
Para manter as narinas limpas sem riscos à saúde, especialistas recomendam alternativas mais seguras:
- Aparar os pelos visíveis: Use uma tesoura pequena com ponta arredondada para cortar apenas o excesso, sem remover a proteção natural;
- Aparadores elétricos de pelos nasais: Equipamentos específicos para narina cortam o comprimento sem causar dor;
- Evitar cera e pinça: Métodos que removem o pelo pela raiz aumentam o risco de dor, infecção e desmaios;
- Higienizar regularmente: Limpar a área ao aparar ajuda a prevenir infecções e manter a saúde nasal;
- Consultar um profissional: Para casos de excesso de pelos ou irritações frequentes, busque orientação médica ou estética especializada.