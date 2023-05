Cachorro desmaia em incêndio e é salvo por bombeiros no DF

438

Cachorro que foi deixado para trás por dona foi salvo de incêndio pelo Corpo de Bombeiros do DF (foto: CBMDF/Divulgação)

Um cachorro foi salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desse domingo (28/5), após um incêndio em uma quitinete, no Condomínio Mini Chácaras, na região de Sobradinho 2.

Chegando ao local, a equipe de socorro fez a identificação da residência, impedindo rapidamente que as chamas se propagassem para outras unidades habitacionais que faziam parte do mesmo lote. O incêndio foi contido.

No momento de trabalho dos bombeiros, houve, ainda, o salvamento de um cachorro que estava no interior da quitinete. O animal de estimação foi encontrado desacordado depois de ter inalado muita fumaça. Segundo os bombeiros, foi necessário uso de oxigênio e água para que o cão se recuperasse.

Leia também: Bebê de 9 meses engasga com peça de cubo mágico e é salva por Bombeiros

Todo o procedimento até o controle das chamas levou cerca de 20 minutos até ser concluído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia moradores no momento do incêndio. Com isso, nenhuma pessoa ficou ferida. Ainda não há detalhes sobre a causa do acidente. Após o atendimento, a cena ficou a cargo da Polícia e a Perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada.