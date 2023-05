IBGE encerra apuração de dados do Censo Demográfico 2022

438

Em 2022 o IBGE contou com a tecnologia como aliada, para garantir um censo de qualidade e maior controle da operação em tempo real (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) concluiu nesse domingo (28/5) a fase de apuração de dados do Censo Demográfico 2022, incluindo a coleta de informações. A previsão é de que os resultados preliminares da pesquisa nacional sejam anunciados em um mês, em 28 de junho. O objetivo do IBGE é divulgar entre 80% e 90% do censo até o final de dezembro.





Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a única pesquisa domiciliar que alcança todos os 5.570 municípios brasileiros, visando fornecer um panorama da população e das condições habitacionais no país. A coleta de dados teve início em 1º de agosto de 2022.









Nesta edição do censo, os profissionais capturaram as coordenadas geográficas de GPS, permitindo aos analistas do IBGE acompanhar todo o trajeto dos recenseadores em áreas urbanas, rurais, florestas e aglomerados subnormais.

Em março, o IBGE realizou a Ação Nacional de Mobilização em 20 estados com o objetivo de diminuir o percentual de domicílios não respondentes ao Censo 2022 em aglomerados subnormais, conhecidos popularmente como favelas, comunidades, vilas, grotas ou palafitas. A iniciativa contou com a parceria da Central Única das Favelas (Cufa) e do Data Favela em seis estados (Bahia, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina) e recebeu o nome de Favela no Mapa.





Em abril, o IBGE promoveu a Ação de Mobilização do Censo em Áreas de Alta Renda, com a participação de recenseadores e servidores do Instituto em eventos de conscientização em 18 estados da Federação. O objetivo das duas ações foi obter o maior número de informações nos domicílios ainda não respondidos.





Outras estratégias foram adotadas junto às administrações de condomínios para aumentar a adesão e as entrevistas com moradores desses locais. A população também teve à disposição o telefone 137, Disque-Censo, para agendar entrevistas com recenseadores do IBGE.