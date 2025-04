Mulher pede margarita em restaurante, e algo surpreendente cai do teto

Uma noite tranquila em um restaurante mexicano no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, terminou em puro terror para uma cliente, quando uma cobra caiu do teto e mergulhou direto em sua margarita. O incidente aconteceu no dia 16 de abril no Patron Mexican Restaurant and Cantina, no Condado de Henrico. Carletta Andrews, que estava jantando com o marido, descreveu o episódio como "traumatizante" e compartilhou nas redes sociais o susto que tomou - e a cobra que quase tomou junto.

Segundo o canal norte-americano Fox8, o casal havia terminado a refeição quando a mulher sentiu algo encostar em sua testa. Ao se virar, viu a pequena cobra se enroscando no canudo da bebida. "Saí tremendo. Fiquei completamente traumatizada", relatou à emissora.

Os funcionários do estabelecimento tentaram remover o animal com um pedaço de pau, mas foi um cliente quem conseguiu levá-lo para fora.

O espanto foi tamanho que Andrews recusou a oferta de trocar de mesa e preferiu deixar o local imediatamente. Já do lado de fora, ela fez um post nas redes sociais que rapidamente viralizou, gerando uma onda de reações que variaram de horror a incredulidade.

"A maneira como minha alma teria deixado meu corpo", escreveu uma internauta. Outros se perguntaram se a cobra era filhote - e, se sim, onde estaria a mãe.

O proprietário do restaurante afirmou estar ciente do ocorrido e sugeriu que o animal pode ter entrado pelo sistema de ar-condicionado. No entanto, ao ser questionado sobre quais medidas foram tomadas para evitar novos incidentes, respondeu: "Nada".

Documentos do Departamento de Saúde da Virgínia mostram que o espaço já havia sido alvo de uma inspeção em dezembro de 2024, quando foram encontradas diversas violações sanitárias, como mofo, falta de placas de teto, maçanetas quebradas e vazamentos. De acordo com os registros, os problemas foram corrigidos dias depois, mas o episódio recente levanta dúvidas sobre as condições de segurança e higiene do comércio.

Para Carletta Andrews, o trauma é real - e ela espera que o caso sirva de alerta. "Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Precauções precisam ser tomadas para que ninguém mais passe por isso", finaliza.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata