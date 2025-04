Jiboia é vista rastejando no meio de avenida movimentada em cidade mineira

Uma jiboia foi capturada na manhã deste domingo (13/4) pelo Corpo de Bombeiros em uma das principais vias de Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). O animal foi visto rastejando pela Avenida Angra dos Reis, na divisa entre os bairros Guanabara e Laranjeiras, por volta das 10h15.

Moradores acionaram os bombeiros ao se depararem com a serpente no meio da via, onde havia risco de atropelamento. De acordo com os militares, a jiboia não apresentava ferimentos aparentes e foi resgatada com o uso de equipamentos de captura e proteção.

Após a contenção segura, o animal foi devolvido ao habitat natural, fora da área urbana. Ainda segundo os bombeiros, durante o processo de soltura, a serpente demonstrou comportamento agressivo, o que é comum quando o animal se sente ameaçado.

A jiboia não é uma serpente venenosa, mas pode causar ferimentos com mordidas. A orientação dos bombeiros é que, em casos como esse, a população mantenha distância e acione imediatamente as autoridades responsáveis pelo resgate.