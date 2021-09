Mulher encontra dedo humano dentro de hambúrguer

(foto: Reprodução) Uma cliente de um restaurante fast food em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, teve uma surpresa, no mínimo, desagradável. Estefany Benitez, acredite se quiser, encontrou um dedo humano no meio do seu hambúrguer!









Ao fazer a reclamação com os funcionários, Estefany disse que a equipe continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ela filmou e fotografou toda a situação surpresa com a falta de noção dos funcionários. No vídeo, um deles ainda fala para ela: "Por favor, conte-me o que você quer e nós daremos a você."





"Estou divulgando a filial da Hot burguer 3º anel de San Aurélio, motivo de que o hambúrguer estava magnífico na hora de comer e ao mastigar apanhei um dedo", diz na publicação.





Após uma breve investigação do Ministério do Trabalho da Bolívia, foi constatado que um funcionário perdeu o dedo em um acidente de trabalho. A surpresa é de que, durante a investigação do Ministério, outros três casos parecidos foram descobertos no mesmo local.





O Ministério de Defesa dos Direitos do Usuário e Consumidor autuou a empresa e ordenou que o restaurante fosse fechado.





O ex-governador de Santa Cruz de La Sierra, Luis Fernando Camacho, famoso por ser considerado o 'Bolsonaro Boliviano', saiu em defesa da empresa. "Todos os moradores de Santa Cruz são testemunhas das dificuldades que a família Hot Burger teve para empreender e crescer. É de nosso povo a batalha contra a adversidade e, certamente, sairemos com mais força. Eles poderão resolver a situação e continuar crescendo"





A Hot Burger publicou um vídeo no qual diz ser o maior interessado em esclarecer os fatos e prestou solidariedade ao funcionário.