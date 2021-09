EUA: desaparece namorado de jovem viajante intensamente procurada

Gabrielle 'Gabby' Petito não se comunica com a família desde agosto (foto: Instagram/Reprodução)

Os pais do namorado de uma jovem viajante, cujo desaparecimento comoveu os Estados Unidos , afirmaram não saberem o paradeiro de seu filho há vários dias, a quem a polícia considera uma pessoa "de interesse" para a investigação.Gabrielle "Gabby" Petito largou seu emprego e colocou sua vida em uma van para viajar pelas estradas dos EUA com seu namorado de 23 anos, Brian Laundrie. A jornada, que começou em julho, era documentada em publicações idílicas no Instagram, com ambos sempre sorridentes.Porém, mais de duas semanas atrás, Laundrie voltou para casa sozinho em North Port, Flórida, na van de Petito, e a família da jovem registrou uma queixa de desaparecimento.A polícia de North Port informou na sexta-feira que os pais de Laundrie afirmaram não terem visto seu filho desde terça-feira."O advogado da família Laundrie ligou na sexta-feira à noite para os investigadores do FBI para afirmar que a família queria falar sobre o desaparecimento de seu filho", segundo um comunicado."É importante destacar que Brian é considerado uma pessoa de interesse (no caso) do desaparecimento de Gabby, não está sendo procurado por um crime", acrescentou.A polícia anunciou que, no momento, trata o assunto como "um caso de múltiplos desaparecimentos"."Quando tivermos mais detalhes, faremos uma declaração", tuitou o chefe da polícia de North Port, Todd Garrison.Nas imagens da viagem que o casal publicava nas redes sociais, pareciam felizes junto à sua pequena van branca.Mas em agosto, a polícia de Utah atendeu uma denúncia de violência doméstica envolvendo Petito e Laundrie.Imagens da câmera policial divulgadas pela mídia mostram Petito angustiada, dizendo que havia brigado com Laundrie.Depois que a família de Petito informou seu desaparecimento, a polícia interrogou o namorado, mas ele não deu "nenhuma informação".O FBI abriu uma linha telefônica especial para qualquer tipo de informação sobre o desaparecimento. Nas redes sociais, o caso provocou uma grande mobilização.