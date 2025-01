Influencer denunciada por fraude no Pandoro Gate expõe traição do marido

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma das influenciadoras mais famosas do nicho da moda e beleza do mundo, a italiana Chiara Ferragni, vai a julgamento por fraude no tribunal de Milão em 23 de setembro. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (29/1), em um escândalo apelidado de “Pandoro Gate”. No mesmo dia, a blogueira usou as redes sociais para acusar o ex-marido, Fédez, de manter relações extraconjugais com uma amante desde 2017.

Ferragni, que tem 29 milhões de seguidores só no Instagram, teria vendido pandoro (pães natalinos italianos típicos, em formato de estrela) e ovos de Páscoa dizendo que parte do valor arrecadado iria para doações. No entanto, não houve repasse.

Em 2023, ela foi multada em € 1,1 milhão (R$ 6,7 milhões) pelo governo italiano por causa das embalagens do pandoro da marca Ferragni, que tinham escrito o nome de um hospital pediátrico. No ano passado, a empresa da influencer também concordou em pagar € 1,2 milhão (R$ 7,3 milhões) a uma ONG de acolhimento infantil em um caso semelhante em vendas de ovo de Páscoa.

No caso do Pandoro, a denúncia diz que os consumidores foram induzidos a pensar que, ao comprarem a iguaria, estariam doando para o hospital. O escândalo fez com que Chiara perdesse publicidades e parcerias com outras empresas, como Coca-Cola, Nespresso ou a Martini, de que era embaixadora na Itália. A influencer admitiu “um erro de comunicação” nas embalagens.

Após a imprensa noticiar que ela irá ao tribunal de Milão em 23 de setembro, a influenciadora se defendeu, dizendo que as acusações são “profundamente injustas”. “Sinceramente, não era necessário realizar um julgamento para provar que nunca enganei ninguém”, afirmou em comunicado. Se condenada, Chiara pode pegar uma pena de cinco anos de prisão.

Traições

Horas depois, a influencer fez um Story para falar sobre outra polêmica que envolve seu nome: as traições do ex-marido, o músico Fédez, Federico Lucia. O assunto domina os tabloides italianos depois que o fotógrafo Fabrizio Corona, que chegou a trabalhar com a empresária, publicou um vídeo em que revelava que Fédez tinha um amante durante todo o relacionamento e quase deixou Chiana no altar no dia do casamento, em setembro de 2018.

“Optei pelo silêncio nos últimos meses para tentar proteger a mim e à minha família em duas questões que me afetaram profundamente: por um lado a questão laboral, pela qual farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazer valer as minhas razões e demonstrar a minha inocência, e por outro o meu particular, sobre o qual, agora, não posso mais ficar calada”, começou.

“Vivi 7 anos de uma relação em que amei como amo, sem limites e com tudo de mim. Amei mesmo quando havia tantos motivos para desistir, suportei situações em que teria dito ‘não se obrigue a fazer isso’ para nenhum amigo, porque para mim amor também era isso: sacrificar-se. Minimizei constantemente a falta de respeito e justifiquei atitudes erradas para proteger a outra parte, para proteger a família, para proteger o casal. Porque sempre me considerei o forte, o independente, aquele que tinha que lutar por todos”, acusou.

Chiara Ferragni acusa o marido de não apoiá-la durante “um período de dificuldade”, quando “nem conseguia sair da cama”, se referindo ao escândalo de 2023. Fedez e Chiara Ferragni separaram-se no início de 2024, mas só agora a empresária admitiu os rumores sobre a amante do marido. “Não disse nada publicamente, nem quando, poucos dias antes do Natal, o Federico me ligou (muito consciente de que estava a falar comigo ao telefone) e confessou pela primeira vez sobre o caso com essa amante, que continuava desde 2017. Ele também me disse: ‘Pensei em não me casar alguns dias antes do casamento, mas não sabia como desistir publicamente’”, escreveu.

O ex-casal é pai de Leo, de 6 anos, e Vittoria, de 3. “Fiquei em silêncio porque queria seguir em frente sem pensar na dor que sofri e porque tenho dois filhos que ouvirão tudo o que os pais dizem um sobre o outro e sofrerão com certas declarações”, justificou.

“Detalhes como o telefonema para a amante antes de subir ao altar dizendo-lhe que uma confirmação sua seria suficiente para deixar tudo. Ou saber das mensagens dele para ela antes de ser operado enquanto ele estava na cama, agarrado à minha mão”, relatou, citando um câncer no pâncreas que o ex enfrentou em 2022.

“A minha relação com o Federico foi real para mim, nunca tive uma relação aberta (evidentemente era aberta apenas para a outra parte). Apesar de tudo, tenho orgulho de ter amado incondicionalmente”, afirmou. Até o momento, o homem não se pronunciou.