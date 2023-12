Café da manhã nas vésperas de Natal pede um panetone. Há quem goste dos que têm frutas ou dos com gotas de chocolate. Mas cada vez mais pessoas se rendem ao pão natalino com muito recheio. Foi pensando em um panetone cheio de chocolate, que o jovem, chamado Orivaldo Pereira, resolveu comprar um pão que mostrava uma grande quantidade do doce. Mas ele compartilhou no TikTok que, na realidade, não foi bem assim.



“Vi no mercado esse negócio e pensei: 'Caraca, que negócio recheadão'. Eles sugerem você cortar assim (na horizontal). Eu pensei que ia ter um pedaço sem chocolate, mas eu fui cortando”, contou no vídeo, que tem mais de 1,4 milhão de reproduções. Mas foi só depois que ele tinha fatiado o pão, que ele se atentou a um detalhe na embalagem. A informação de que a embalagem continha um panetone sem frutas e um sachê de açúcar de confeiteiro.

@orivaldinhoo Sugestão, tenha uma bisnaga de chocolate liquido e derrame em um circulo perfeito no centro da fatia ? som original - Orivaldo Peres Filho

Além disso, a caixa ainda informava que a foto era meramente ilustrativa e se tratava apenas de uma sugestão de consumo. “Me sugeriu botar chocolate no chocotone, porque não tem”, diz o jovem, indignado.

O panetone, na verdade, era um pandoro, produto tradicional da Itália. Criado no século XX, o "pão de ouro" parece um pão doce muito amanteigado, sem frutas cristalizadas ou chocolate na sua composição. Ele também tem um formato diferenciado, que parece uma estrela quando olhado de cima.

Tradicionalmente, o pandoro é servido com açúcar de confeiteiro salpicado por cima. Por isso, muita gente defendeu que o jovem não pode reclamar que foi enganado pelo produto. “As informações estão na caixa e no topo, a foto”, escreveu um perfil.

“Mas o erro foi dele mesmo, a explicação está na embalagem e claramente o chocolate foi colocado ali. Tem que ler a embalagem. Mas nem vou condenar o cara, pois os chineses me enganam o tempo todo, amo as propagandas mentirosas deles”, disse outro. “A embalagem é ruim e feia, mas em nem um lugar dela está escrito que tem chocolate. A foto sugere um chocolate espalhado no pandoro, e não um recheio”, apontou um terceiro internauta.

“A rotulagem segue normas legais, a imagem da embalagem pode ser meramente ilustrativa, eis a questão legal que vocês se recusam a entender, parecem crianças de 3 anos fazendo birra. Leiam a p***a da embalagem ou seguirão sendo enganados”, se irritou um perfil.

Por outro lado, há quem defenda que a embalagem induz o consumidor ao erro. “Todo mundo que comprou este panetone reclamou super! As pessoas vivem em uma bolha e realmente a imagem induz ao erro! Se tem dúvidas sobre, entre no site: Reclame aqui! E veja se é apenas uma pessoa que está reclamando”, apontou uma internauta.

“Está uma bosta essa embalagem. Enganosa, mal intencionada ou não, tem que retirar do mercado. Induz o consumidor ao erro. Minha mãe ia pensar que tem chocolate, ponto final, é o painel frontal do produto”, pontuou outro. “Para mim não tem como defender a Bauducco. É literalmente uma propaganda enganosa, pelo amor de Deus”, dizia um terceiro comentário.

“Claro que induz ao erro, até porque todas as outras embalagens de pane/chocotone Bauducco tem fatias cortadas que mostram certinho como é o produto por dentro, seguindo a lógica esse também seria (o que com certeza foi a intenção, porque eles não são inocentes)”, afirmou um internauta.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, constitui propaganda enganosa “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.

A Bauducco esclarece que as informações da embalagem do produto Pandoro estão de acordo com as normas e que a foto ilustrativa é uma sugestão de consumo, conforme explica o descritivo.