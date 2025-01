Como fotos de férias na Europa levaram à prisão do ‘barão das drogas’

Um barão das drogas na América Latina foi preso em Londres, após sua localização ser revelada por fotos de férias postadas por sua esposa, no Instagram.

Luis Manuel Picado Grijalba, conhecido como "Shock", era um dos traficantes mais procurados pela DEA, órgão federal norte-americano de combate às drogas. Segundo o jornal britânico The Sun, a captura foi possível graças às postagens da esposa do traficante, que compartilhava imagens de suas viagens na Europa com seus 21 mil seguidores. A prisão foi realizada no aeroporto de Londres em uma operação conjunta entre a DEA e autoridades britânicas.

O traficante de 43 anos, natural da Nicarágua e naturalizado costarriquenho, era investigado por tráfico internacional de drogas. De acordo com o diretor do Organismo de Investigação Judicial da Costa Rica, Randall Zúñiga, citado pelo La Prensa, Grijalba era acusado de exportar cocaína da província de Limón, Costa Rica, para os Estados Unidos.

Estefania McDonald Rodriguez, esposa do traficante, compartilhou diversas imagens de sua viagem na Europa. Conforme reportado pelo Teletica, fotos na Torre Eiffel e na Fontana di Trevi revelaram a localização do casal, permitindo que agentes traçassem seus movimentos. O traficante, que raramente viajava com a esposa, gastou cerca de US$ 20 mil (cerca de R$ 118 mil) em passagens para levar sua família ao continente europeu. A prisão ocorreu no dia 29 de dezembro de 2024 no aeroporto de Londres.

As autoridades optaram por agir na capital britânica devido à proibição constitucional da Costa Rica de extraditar seus cidadãos. Segundo o The Sun, o procurador-geral da Costa Rica, Carlo Díaz, afirmou que o país não conseguiu associar Grijalba a crimes locais, embora ele fosse investigado por ligações com o tráfico em Limón.

Violência em Limón

Grijalba operava em Limón, uma região da Costa Rica marcada por violência entre gangues e tráfico de drogas. O Insight Crime destacou que, em 2023, a província registrou 214 homicídios, ultrapassando os números da capital, San José. O traficante sobreviveu a dois atentados em 2022 e 2023, sendo um deles uma emboscada em que sete pessoas foram mortas, segundo o La Prensa.

A prisão de Grijalba foi considerada um marco pelas autoridades, mas também expôs fragilidades no sistema costarriquenho. O presidente Rodrigo Chaves Robles, em declaração ao jornal La Teja, criticou a falta de ações do OIJ e questionou por que a DEA conseguiu realizar a prisão enquanto o sistema local não avançava. Em resposta, Zúñiga afirmou ao The Sun que os americanos possuem maiores investimentos e acesso a tecnologias avançadas.