A americana Stef Dag estava assistindo a uma série de TV quando notou que o cenário era familiar. Reparando nos detalhes, ela notou que o local era parecido demais com o apartamento em que morava.





Ela curtia episódios da docussérie “Terapia de casais”, da Paramount+, e percebe sinais muito específicos da sua casa. "Um dos casais do programa literalmente morava no meu apartamento, no meu prédio", disse em um vídeo que viralizou no TikTok.





A criadora de conteúdo então apontou para a caixa elétrica em sua casa e comparou com a que aparecia na TV. "Nós vemos aquele adesivo?" indicou, mostrando que eram iguais.





Ela então apontou para outro indicador de que seu apartamento fazia parte do cenário, mostrando o banheiro, que tinha azulejos perto do chuveiro iguais. "Esse é meu banheiro", apontou, em choque.





Stef, então, foi para a cozinha, caminhando até a geladeira para mostrá-la exatamente na mesma posição. "Não me diga que não vivemos no “Show de Truman”. Isso é uma falha, na verdade há uma falha acontecendo na Matrix agora”, brincou, citando o famoso filme de Jim Carrey em que o protagonista vive em um reality show sem saber, e também o clássico da ficção-cientifica com Keanu Reeves.





Os internautas ficaram chocados com a novidade, mas tentaram acalmar a mulher. "Quantos apartamentos no seu prédio? Provavelmente todos parecem idênticos", apontou um perfil. “Alguns apartamentos são construídos pela mesma empresa e todos parecem idênticos. Você poderia ter dois complexos em estados diferentes com o mesmo design e configuração. Como hotéis!”, disse outro.





A dúvida foi solucionada no post seguinte: um produtor do programa entrou em contato com Setf, confirmando que a série tinha sido realmente gravada em seu prédio. Ele não deu 100% de certeza, mas indicou que realmente parecia ser o mesmo apartamento.





“Todo mundo está comentando 'oh, meu Deus! por que você não está pirando? Eles estão filmando quando você não está em casa'. Não, eles eram ex-inquilinos… certo?”, brincou.