Presidente do México Cláudia Sheinbaum ironiza proposta de Donald Trump de mudar nome do Golfo do México

A presidente mexicana Cláudia Sheinbaum ironizou nesta quarta-feira (8/1) o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O norte-americano quer mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América". Em frente a um antigo mapa de 1607, a presidente mexicana sugeriu o vizinho do Norte passe a ser nomeado de "América Mexicana". O detalhe do mapa é que ele mostra boa parte do atual território norte-americano pertencia ao México.

"O Golfo do México é reconhecido pelas Nações Unidas. Mas por que não chamamos [os Estados Unidos] de 'América Mexicana'? Nome bonito, né? Vamos chamar assim então", afirmou a presidente mexicana.

O mapa apresentado por Cláudia Sheinbaum é anterior a Guerra Americana-Mexicana, ocorrida em meados do século XIX, quando o Exército dos Estados Unidos invadiu o território mexicano devido ao desejo de expansão territorial dos americanos. A justificativa era de que os Estados Unidos deveriam levar seu sistema a todo continente americano.

Com o final do conflito, os Estados Unidos obrigaram o país a ceder áreas que atualmente compreendem os estados da Califórnia, Nevada, Utah, Texas, Novo México e partes de Arizona, Colorado e Wyoming.

Trump fez um recente discurso sobre expansão territorial, ameaçando usar força militar contra o Panamá e a Groenlândia, território pertencente a Dinamarca, para que elas passem a fazer parte do território americano. Ele julga que os panamenhos cobram taxas abusivas de navios americanos que cruzam o Canal da Panamá e que não demonstram gratidão pelo país ter construído a passagem que foi administrada pelos Estados Unidos até 1999.

O norte-americano também afirmou que quer incorporar o Canadá, ele descartou o uso de força militar, mas ameaçou aumentar taxas e usar poder econômico contra o vizinho. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que "nunca, jamais, o Canadá fará parte dos Estados Unidos".

Na última segunda-feira (6/1), Trudeau anunciou que estava renunciando ao cargo, mas que permaneceria no cargo até que o partido dele, que é liberal, indique um substituto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O bilionário americano Elon Musk, que irá chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, zombou da afirmação do canadense. "Menina, você não é mais o governador do Canadá. Então, não importa o que você diz."