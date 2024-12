Holly Ricketson disse que sua filha mostrou a ela fotografias explícitas do site. O processo movido contra a Mattel exige pelo menos US$ 5 milhões em danos para qualquer pessoa nos Estados Unidos que tenha comprado as bonecas Wicked com o site de pornografia na embalagem do produto.

Brinquedo Mattel com link para site adulto (foto: Reprodução/X)

Arrependimento



Segundo Holly Rickertson, a compra da boneca não teria sido feita se ela soubesse que a embalagem conteria um site de conteúdo adulto. Ainda conforme a autora da ação na justiça, a Mattel não ofereceu reembolso do valor da compra.