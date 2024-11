Mattel pede desculpas por link impróprio nas embalagens das Barbies de ‘Wicked’

Wicked estreia nos cinemas brasileiros em 21 de novembro. Assim, o filme conta a história de como Elphaba se torna a Bruxa Má do Oeste. Na história original de L. Frank Baum, adaptado para os cinemas em 1939, com Judy Garland, no papel de Dorothy, ela persegue a garotinha do Kansas por causa do sapato de esmeralda. Foto: Divulgação