A Mattel anunciou nessa terça-feira (24/7) sua primeira Barbie cega. Para criar a boneca, a empresa contou com a colaboração da Fundação Americana para Cegos (AFB). A marca também anunciou a chegada de uma Barbie negra com síndrome de Down. As duas novidades fazem parte da linha Fashionista.





"Ao encerrarmos o mês do Orgulho das Pessoas com Deficiência, acreditamos que esta é uma excelente maneira de fazer com que crianças do mundo todo se sintam incluídas, independentemente de suas habilidades", disse Tony Stephens, da AFB, à CBS News.





Os acessórios da Barbie cega exploram o tato, com a blusa acetinada e saia texturizada com velcro. O top ainda possui dizeres em braile. A boneca ainda conta com um par de óculos de sol e uma bengala branca.





Barbie negra com Síndrome de Down Mattel / Divulgação

Já a boneca com síndrome de Down foi desenvolvida com ajuda de indivíduos negros que possui a condição. Isso garantiu que características como formato de corpo, cabelo, moda e óculos fossem representações ideais da comunidade. Ela possui o rosto mais redondo, orelhas menores, uma ponte nasal plana, estrutura corporal mais baixa, um tronco mais longo e uma única linha na palma da mão.







No ano passado, a Mattel lançou a primeira Barbie com Síndrome de Down, em parceria com a National Down Syndrome Society dos Estados Unidos (NDSS), também pela linha Fashionistas. A linha ainda inclui bonecas com vitiligo, sem cabelos, e uma boneca com um tom de pele mais escuro e prótese dourada.