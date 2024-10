Uma mulher ficou presa entre pedras de cabeça para baixo por sete horas após escorregar enquanto tentava recuperar seu celular na Austrália.

Matilda Campbell fazia uma trilha com amigos em Nova Gales do Sul no dia 12 de outubro. No meio do caminho, ela escorregou e foi parar dentro de uma fenda de cerca de três metros ao tentar recuperar seu celular que havia caído.





Os colegas passaram um hora tentando resgatá-la, mas sem sucesso. O grupo decidiu chamar o Corpo de Bombeiros, a NSW Ambulance, que foi até o local e iniciou a missão.

Os agentes removeram pedras pesadas para criar um acesso seguro. "Em meus 10 anos como paramédico de resgate, nunca tinha encontrado um trabalho como esse", disse Peter Watts em uma publicação no perfil dos bombeiros.





Matilda foi resgatada com pequenos arranhões e hematomas. A NSW Ambulance informou que o celular dela não pôde ser recuperado. ''Eu estou bem e me recuperando, nada de explorar rochas por um tempo'', relatou a jovem nas redes sociais.





"Quero dar um grito de agradecimento aos meus amigos e à equipe que trabalhou tão duro para me tirar daqui, eu sou eternamente grata, pois provavelmente não estaria aqui hoje. Eu amo vocês e vocês significam o mundo para mim", disse Matilda Campbell.