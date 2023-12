32 ficaram pendurados de cabeça para baixo em um passeio de montanha-russa no Japão. O brinquedo travou a mais de 40 metros do chão, no ponto mais alto do percurso. O caso ocorreu na quinta-feira (14/12) na cidade de Osaka, no parque Universal Studios Japão.

Apesar do susto, todas as pessoas foram resgatadas sem ferimentos pelas escadas de emergência da atração, de nome "Flying Dinosaur", temática da franquia Jurassic Park. A proposta do brinquedo é levar os visitantes em um voo de Pteranodon, réptil voador fim do período Cretáceo.

????MUNDO: Montanha-russa trava e deixa 32 pessoas de cabeça para baixo em parque temático do Japão.



Um representante do parque confirmou o acidente para a CNN e afirmou que a montanha-russa está fechada para passar por inspeção. "Essas são coisas que podem acontecer, então seguimos nosso procedimento de segurança e nossa equipe guiou os passageiros para um local seguro".