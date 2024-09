Uma mulher na Tailândia passou por momentos de terror após ser capturada por uma cobra de 4 metros de comprimento, na noite de terça-feira (17). O incidente ocorreu em uma área rural e durou cerca de duas horas, durante as quais a vítima ficou presa na serpente. As informações são do jornal tailandês Thairath.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A mulher, identificada como Arom, descreveu sua experiência angustiante. “Eu a agarrei pela cabeça, mas ela não me soltava”, relatou. O resgate foi realizado por equipes locais que, após receberem a informação sobre o episódio, correram para ajudar Arom. “Quando olhei, vi a cobra se enrolando em mim”, ressaltou ela.

Os socorristas conseguiram finalmente retirar a cobra, libertando a mulher que, apesar do susto e das marcas deixadas pela serpente, não sofreu ferimentos graves. Arom foi levada para um hospital local para avaliação médica, mas está se recuperando bem e em estado estável. Autoridades locais também alertam a população sobre a importância de evitar contato com cobras e de sempre buscar ajuda em situações de perigo.

Os pítons são cobras não venenosas da família Pythonidae, conhecidas por seu tamanho impressionante e força. Podendo atingir até 6 metros de comprimento, essas serpentes são encontradas em várias partes da Ásia, África e Austrália. Os pítons são constritores, ou seja, matam suas presas envolvendo-se em torno delas e apertando até que não possam mais respirar. Embora geralmente evitem o contato humano, encontros inesperados podem ocorrer, especialmente em áreas rurais, como evidenciado no recente incidente na Tailândia.