O Restaurante Jardines Las Conchas, de Granada, na Espanha, tem se destacado por conta de uma condição especial para seus clientes baseado na simpatia e paciência dos clientes. A casa é especializada em mariscos e viralizou nas redes sociais após uma consumidora chamada Laura Ubago contar que ganhou um desconto por ser simpática com os funcionários do local.





El restaurante de Granada que va descontando el importe final de la cuenta por la paciencia, la simpatía, amabilidad y la comprensión ante los posibles errores pic.twitter.com/Xu28XFzvTo — Laura Ubago (@lauraubago) August 17, 2024

A conta de € 136,64 (aproximadamente R$ 830) teve cinco descontos de 22 centavos de euro (R$ 1,34), descritos como “por sua amabilidade”, “por sua compreensão”, “por sua paciência”, “por sua simpatia” e “por aceitar nossos erros”, totalizando € 1,10 (R$ 6,69).





A ideia é dar um presente simbólico para os clientes, que menos a ver com dinheiro, mas sim com o gesto de gentileza. “Queríamos ser gratos aos nossos clientes e esta é a nossa forma de agradecer”, declarou Julio Martínez, proprietário do restaurante, ao jornal espanhol IDEAL.





“Sempre procuramos estar na vanguarda e procurar novidades para oferecer”, afirmou. “A hotelaria está muito deteriorada e a situação está a piorar, por isso foi a nossa forma de fazer a mudança”, afirmou. Independente do valor da conta, o desconto é sempre o mesmo, dependendo somente do comportamento do cliente para recebê-lo.





O restaurante adota o desconto especial há cerca de 4 anos, após Julio viajar para Córdoba, na também na Espanha, e comer em um restaurante que oferecia um desconto semelhante. "Quando cheguei em casa, fui direto para o computador e comecei a trabalhar”, lembrou.





Desde então, a casa surpreende os clientes com o desconto. “Todos reagem de forma fantástica, ficam maravilhados [com a surpresa]. Não procuramos a estrela Michelin, o que queremos é que o cliente se sinta em casa, que repita, repita e repita”, concluiu Julio.