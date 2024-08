Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), existem mais de 161 mil brasileiros morando legalmente na Espanha. Além de um destino escolhido por muitos nativos do Brasil, o país europeu também é guardião de histórias e costumes peculiares.

A empresária Renata Barbalho, que atua na imigração e prestação de serviços, reside na Europa há 19 anos e já ajudou mais de 150 mil brasileiros no processo de imigração. Ela conta que os espanhóis possuem costumes diferenciados e que alguns hábitos podem ser estranhos à primeira vista. “Cada povo tem suas tradições e costumes, e com os espanhóis não seria diferente”, explica Renata.

Aos interessados em visitar o país ou até se mudar, é importante ter em vista os hábitos mais comuns por lá. Por isso, alguns deles foram listados por chamarem a atenção. Confira abaixo:

Horário

Aqueles que têm o costume de almoçar entre 12h e 13h podem estranhar o "meio-dia" da Espanha. Lá o almoço é feito entre 14h e 15h.

A partir das 18h no Brasil já é considerado noite, enquanto os espanhóis falam 7h da tarde ou 8h da tarde. O jantar na Espanha costuma ser às 9h da noite.

Refeição

Caso queira sair para comer um famoso prato feito, o PF no Brasil, saiba que os espanhóis costumam trocar uma refeição completa por "tapas", que são pequenas porções de pratos variados.

Hora do Cochilo

Talvez o terceiro hábito não seja incomum a todos, uma vez que muitos brasileiros também gostam de "tirar um cochilo" depois do almoço. Mas na Espanha esse descanso é um hábito, chamado de "siesta". Inclusive, em cidades pequenas o comércio fecha e só abre mais tarde.

Férias

No país europeu, as férias de verão, que acontecem nos meses de julho e agosto, não são restritas às escolas ou universidades, como no Brasil. Para os espanhóis, esse recesso é levado muito a sério e, por isso, os comércios ficam fechados por vários dias.

Renata ressalta que viver na Espanha é uma experiência rica e transformadora para os brasileiros, que se deparam com uma nova cultura e costumes. “Uma dica importante, se você quer viver nesse país e passar a adquirir esse novos hábitos, é importante o auxílio de uma consultoria. Dessa forma se evita os perrengues e o seu processo será muito mais fácil”, finaliza.