O Fluminense, atual campeão da Libertadores, tem a obrigação de vencer o Grêmio no Maracanã nesta terça-feira (20), no jogo de volta das oitavas de final do torneio, depois de perder por 2 a 1 na ida.

Dois gols em apenas três minutos do lateral-esquerdo Reinaldo no segundo tempo, o primeiro de pênalti, deram a vitória ao time gaúcho na semana passada, depois que o Fluminense saiu na frente com um gol de Lima.

O Tricolor carioca aposta no fator casa para reverter o confronto contra o Grêmio, que vem crescendo nas últimas semanas.

- Grêmio, mais descansado -

Devido ao mau momento no Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento, o Fluminense foi obrigado a atuar no último sábado contra o Corinthians (0 a 0) com praticamente todos os seus titulares, enquanto o Grêmio, mais acima na tabela, poupou jogadores contra o Bahia (derrota por 2 a 0).

O empate foi o quarto jogo seguido do time carioca sem vencer, entre Brasileirão (18º colocado), Copa do Brasil (eliminado nas oitavas de final) e a ida das oitavas da Libertadores.

- Ganso e Arias de volta -

Para o jogo decisivo, o Fluminense terá de volta dois de seus principais jogadores: o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Jhon Arias, ambos fora contra o Corinthians por suspensão.

Os dois são os maiores "garçons" da equipe na temporada, com seis passes para gol cada um.

Por outro lado, o Fluminense não terá o volante Alexsander, vendido para o Al-Ahli da Arábia Saudita, além de Diogo Barbosa e Renato Augusto, lesionados.

Já Marcelo, Marquinhos, Martinelli e Germán Cano são dúvida por problemas físicos, mas a expectativa é de que estejam à disposição do técnico Mano Menezes.

Por sua vez, o Grêmio chega para a partida disposto a confirmar o bom momento vivido pela equipe.

Até a derrota de sábado para o Bahia, o Tricolor gaúcho conseguiu sair da zona de rebaixamento e emendou oito jogos sem perder.

O técnico Renato Portaluppi vai escalar o mesmo time que entrou em campo no jogo de ida, com o experiente zagueiro argentino Walter Kannemann como única novidade, no lugar de Rodrigo Ely, suspenso.

O goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Rodrigo Caio e o volante Edenílson ainda não foram inscritos na Libertadores e não viajam com a equipe ao Rio de Janeiro.

O jogo também marcará a despedida do jovem Gustavo Nunes, negociado com o Brentford da Inglaterra.

Confiante em manter a vantagem, o Grêmio tem as estatísticas a seu favor: perdeu apenas dois dos últimos dez jogos fora de casa contra o Fluminense.

O duelo no Maracanã começa a partir das 19h00 (horário de Brasília) e terá arbitragem do uruguaio Andrés Matonte.

O Grêmio se classifica em caso de vitória ou empate, enquanto o Fluminense avança apenas com uma vitória por dois ou mais gols de diferença.

Se o time carioca vencer com um gol de vantagem, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

Quem passar vai enfrentar o vencedor do confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo.

-- Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Esquerdinha - André, Facundo Bernal, Ganso - Jhon Arias, Kevin Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Grêmio: Agustín Marchesín - João Pedro, Walter Kannemann, Jemerson, Reinaldo - Matías Villasanti, Dodi - Cristián Pavón, Franco Cristaldo, Yefferson Sotelto - Martin Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi

prb/app/ol/cb/am