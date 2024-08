O ítalo-brasileiro Thiago Motta estreou nesta segunda-feira (19) como técnico da Juventus com uma vitória por 3 a 0 sobre o Como, treinado pelo espanhol Cesc Fàbregas, na primeira rodada do Campeonato Italiano, que terminou com a Atalanta na liderança.

O time de Bérgamo também entrou em campo nesta segunda-feira e goleou o Lecce por 4 a 0, resultado que o colocou na ponta da tabela pelo melhor saldo de gols (+4), seguido por Verona e Juventus (+3).

Mas as atenções da rodada estavam todas voltadas para Thiago Motta, ex-técnico do Bologna e agora no comando da Juve, que apostou nele depois de uma temporada em que a equipe esteve longe da luta pelo 'Scudetto'.

A missão do time 'bianconero' nesta segunda-feira não parecia difícil, recebendo o Como, que está de volta à primeira divisão depois de duas décadas de ausência.

O belga Samuel Mbangula (23') e o americano Timothy Weah (45'+1) encaminharam a vitória da Juventus no primeiro tempo, até que Andrea Cambiaso fechou o placar nos acréscimos da etapa complementar (90'+1).

"O Como é uma boa equipe e teve uma boa atuação esta noite. Quando não teve a bola, trabalhou bem durante todo o jogo", analisou Motta em entrevista à plataforma DAZN.

Por sua vez, Fàbregas admitiu a superioridade da Juventus.

"Hoje foi um choque de realidade. Temos que ser melhores. Existe uma diferença de qualidade, eles foram contundentes e nós facilitamos", explicou o treinador catalão.

- Atalanta líder -

No outro jogo do dia, Mateo Retegui e Marco Brescianini marcaram dois gols cada um na vitória da Atalanta por 4 a 0 em sua visita ao Lecce.

Retegui, que chegou ao clube no início do mês depois de deixar o Genoa, marcou o segundo e o terceiro gols da equipe (45' e 57' de pênalti), enquanto Brescianini, outro reforço recém-contratado, abriu e fechou o placar (35' e 66') da goleada.

"Foi um início perfeito", comemorou Brescianini. "É melhor do que eu poderia ter sonhado. Estou realmente feliz por vestir esta camisa e espero corresponder à confiança que o clube e nossos torcedores depositaram em mim", acrescentou.

Com esta vitória, a Atalanta começa bem a Serie A, depois da decepção na semana passada, quando a equipe perdeu a Supercopa da Uefa para o Real Madrid de Kylian Mbappé.

Antes do início do jogo, o dirigente da 'Dea' Luca Percassi disse que o clube quer manter seus jogadores mais importantes para disputar a Liga dos Campeões, num momento em que o holandês Teun Koopmeiners e o nigeriano Ademola Lookman sonham com possíveis propostas de outros clubes, principalmente Juventus e Paris Saint-Germain, respectivamente.

Nem Koopmeiners nem Lookman foram relacionados pelo técnico Gian Piero Gasperini para enfrentar o Lecce.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Parma - Fiorentina 1 - 1

Genoa - Inter 2 - 2

Milan - Torino 2 - 2

Empoli - Monza 0 - 0

- Domingo:

Bologna - Udinese 1 - 1

Hellas Verona - Napoli 3 - 0

Lazio - Unione Venezia 3 - 1

Cagliari - Roma 0 - 0

- Segunda-feira:

Lecce - Atalanta 0 - 4

Juventus - Como 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Hellas Verona 3 1 1 0 0 3 0 3

. Juventus 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Lazio 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Milan 1 1 0 1 0 2 2 0

. Genoa 1 1 0 1 0 2 2 0

. Inter 1 1 0 1 0 2 2 0

. Torino 1 1 0 1 0 2 2 0

9. Bologna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Parma 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Roma 1 1 0 1 0 0 0 0

. Cagliari 1 1 0 1 0 0 0 0

. Empoli 1 1 0 1 0 0 0 0

. Monza 1 1 0 1 0 0 0 0

17. Unione Venezia 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Como 0 1 0 0 1 0 3 -3

. Napoli 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Lecce 0 1 0 0 1 0 4 -4

