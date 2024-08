O experiente goleiro Manuel Neuer, de 38 anos, campeão do mundo em 2014, anunciou sua aposentadoria da seleção alemã nesta quarta-feira (21), depois de 124 jogos defendendo o gol da 'Mannschaft'.

"Depois de longas e intensas conversas com minha família e meus amigos, decidi encerrar minha carreira com a 'Nationalmannschaft'. Quem me conhece sabe que não foi fácil tomar a decisão", explicou Neuer em um vídeo publicado no Instagram e através de um comunicado.

Com a saída de Neuer, o futebol alemão vira a página de seu passado mais recente, depois que Toni Kroos pendurou as chuteiras e Thomas Müller e Ilkay Gündogan também se aposentaram da seleção em um espaço de algumas semanas.

O goleiro fez seu último jogo pela Alemanha nas quartas de final da Eurocopa 2024, em Stuttgart, na derrota para a Espanha por 2 a 1 na prorrogação.

Neuer ainda tem contrato com o Bayern de Munique até o final da temporada 2024/2025, com o objetivo de alcançar uma última vez a final da Liga dos Campeões, que será na Allianz Arena, casa do time bávaro.

Revelado pelo Schalke 04, Manuel Neuer estreou como profissional em 2005 e foi convocado pela primeira vez para a seleção da Alemanha em 2 de junho de 2009, em uma vitória por 7 a 2 em amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, em Dubai.

Em 2010, semanas antes da Copa do Mundo na África do Sul, se consolidou como titular da 'Mannschaft'.

Depois da etapa de Oliver Kahn (de 1998 a 2005) e de Jens Lehmann (2005-2008), Neuer se tornou um líder dentro da seleção e uma referência mundial na posição de goleiro nos últimos 15 anos.

