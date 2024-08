Uma mulher da Tailândia ganhou na loteria após sonhar com um homem pelado. A nova milionária contou detalhes do sonho para uma colega de trabalho, que sugeriu que elas pesquisassem o significado do sonho. Em um site, elas receberam uma sugestão de números.

Mais tarde, um vendedor de loterias passou no escritório delas. Parecia um sinal. As duas servidoras públicas, então, resolveram apostar aqueles números na loteria. O resultado veio no dia seguinte, e as mulheres de 30 e 39 anos ganharam seis milhões de bahts, o equivalente a R$ 1 milhão cada.





"Duas meninas da Organização Administrativa do Subdistrito tiveram sorte. Uma delas sonhou com um homem nu, consultou a numerologia e, com uma amiga, ganhou o primeiro prêmio da loteria", afirmou a emissora local TV3.

"No final, elas ganharam o primeiro prêmio e receberam 6 milhões de bahts cada uma, preparando-se para usar o dinheiro para pagar as dívidas do empréstimo estudantil", acrescentou o veículo. As duas comemoraram com outras colegas de trabalho, mas não revelaram detalhes do sonho que levou à bolada.





As identidades das tailandesas não foram reveladas. A vitória aconteceu depois que um casal ganhou 24 milhões de bahts, cerca de R$ 3,84 milhões, na loteria e agradeceu a um deus dourado em formato de pênis, a quem eles rezavam todas as manhãs. De acordo com o jornal The Thaiger, o casal acredita que sua vitória foi resultado de orações diárias a Por Pu Sian Anan Nakarat, uma figura do folclore tailandês.