O consumo mundial de petróleo continuou aumentando durante o segundo trimestre de 2024, embora a um ritmo menor que no ano passado, devido principalmente à desaceleração nos setores de construção e industriais na China, indicou a Agência Internacional de Energia (AIE) em seu relatório mensal.

“A demanda mundial deve crescer em menos de 1 milhão de barris por dia em 2024 e 2025”, um número abaixo da tendência de crescimento anterior à pandemia, previu a AIE, que manteve praticamente inalteradas as suas previsões de julho.

Para 2024, a AIE prevê um consumo mundial de 103,06 milhões de barris por dia, frente aos 102,09 milhões de barris diários em 2023 e os 100,6 milhões em 2019.

Por continente, a Europa é o único onde se espera uma diminuição no consumo de produtos derivados do petróleo em 2024, com 14,1 milhões de barris por dia, comparado aos 14,25 milhões do ano passado e os 15,1 milhões em 2019 antes da pandemia, segundo a AIE.

Nas Américas, é previsto um consumo de 31,5 milhões de barris por dia em comparação aos 31,4 milhões em 2023, e na região da Ásia-Pacífico se espera um aumento a 38,9 milhões por dia em 2024, frente aos 38,1 milhões em 2023.

Embora se espere que o consumo global da China siga aumentando em 2024 (a 16,8 milhões de barris por dia frente aos 16,5 milhões em 2023 e 14,1 milhões em 2019), a AIE aponta uma desaceleração em junho no consumo de diesel e nafta, “produtos associados à indústria e à construção”.

O mercado de diesel na China se vê afetado pelo aumento da participação de caminhões pesados que funcionam com gás natural liquefeito ou eletricidade, segundo a AIE.

Na África, espera-se que o consumo de petróleo em todas suas formas suba a 4,4 milhões de barris por dia este ano, frente aos 4,3 milhões do ano passado.

No Oriente Médio, deve alcançar os 9,09 milhões de barris por dia, frente aos 9,05 milhões em 2023.

