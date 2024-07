Uma propriedade à venda na Inglaterra vem despertando curiosidade. Trata-se de uma ilha no condado de Devon, com mais de 24 mil m². O local possui praia particular, fortificações e permissão de planejamento para um hotel de luxo. Mas a ilha já tem habitantes: há relatos de que 15 fantasmas assombram a propriedade.





A apenas 550 metros de distância do continente, a Ilha de Drake foi usada como defesa militar por centenas de anos, com canhões do século XVIII ainda em posição e muita história militar. Para chegar ao local, leva menos de 10 minutos por barco.





A ilha possui antigos quartéis, bateria de artilharia completa e depósitos subterrâneos de pólvora. "Tem mais de 2.000 anos de história — o primeiro edifício registrado é de 1135", contou o atual proprietário e empresário local, Morgan Phillips, à emissora Sky News.









"Era o seu meio de dissuasão nuclear da época, provavelmente é por isso que a armada espanhola nunca veio aqui!”, destacou. Ele comprou o local em 2019, por £ 6 milhões (R$ 43 milhões), e conseguiu o direito de construir o hotel de luxo. Atualmente, Morgan oferece visitas guiadas pela ilha. Também é usado como local de teatro e cinema.





Os planos de crescimento não conseguiram sair do papel. "As condições mudaram nos últimos cinco anos e, devido às mudanças recentes, estou procurando alguém para assumir e dar vida a esses sonhos mais rapidamente do que eu poderia. Esta é uma oportunidade incrível de fazer parte da história e criar algo verdadeiramente especial que honre a herança e a importância da ilha localmente e além", ofereceu o proprietário.





A ilha recebeu esse nome em homenagem a Sir Francis Drake, que partiu dela para circunavegar o globo em 1577. O atual proprietário conta que realmente já viu coisas sobrenaturais no local. "Se você acredita nos médiuns que vêm aqui... eles são todos soldados britânicos. Eles estão aqui para nos proteger. Foi o que eles fizeram quando estavam vivos e é o que eles ainda estão fazendo! Já vi o suficiente para dizer que acontecem coisas aqui que não consigo explicar. Mas tudo isso é muito legal", disse Phillips.

Combo completo

Para comprar a ilha, não foi estimado um preço. Mas a estimativa é que o novo dono tenha que desembolsar £ 25 milhões (R$ 181 milhões) para renovar os imóveis do local. O pacote inclui uma casa que era morada do governador de Devon, canhões gigantes e até mesmo uma rede de túneis subterrâneos. Também é cercado por uma vida selvagem muito interessante, incluindo ervas marinhas encontradas debaixo d'água e focas que gostam de tirar uma soneca nas pedras próximas.









"As propostas incluem que esses [edifícios anexos] sejam convertidos em quartos e uma das coisas que o proprietário tem pensado é usar isso como um local para casamentos, onde os convidados ficariam lá e potencialmente colocariam um restaurante, café no final. É uma dessas oportunidades em que, com alguma visão, você pode realmente criar algo especial", afirmou o corretor de imóveis Ali Rana, responsável pelo negócio, à BBC.





"Ser o administrador desta paisagem incrível tem sido uma das grandes alegrias da minha vida. Estou satisfeito por ter trabalhado com autoridades locais e partes interessadas para implementar planos para revitalizar Drake's Island e dar vida nova a seus edifícios históricos. Espero passar o bastão para alguém apaixonado pelos arredores da ilha e que possa perceber seu potencial, e adoraria a perspectiva de ver essas ambições realizadas”, pontuou o proprietário à TV estatal inglesa.