Uma ilha, localizada em uma represa de Itumbiara (Goiás), foi colocada à venda no começo deste mês por R$ 10 milhões. A propriedade, que tem área de 220.000 m², está com toda a vegetação virgem preservada e é cercada de água doce.



O terreno conta com cinco propostas de compra, de acordo com o corretor de imóveis Welerson Antunes, responsável pela negociação. "Tem uma delas com possibilidade real de ser aceita", informou Antunes ao Correio. Segundo o corretor, é possível construir um condomínio horizontal no terreno ou até mesmo um resort.

É possível dividir o terreno em 194 lotes, que ocupariam 55% da ilha, conforme apresentação da ilha enviada ao Correio pela WA Negócios e Investimentos Imobiliários. Na proposta, 14,71% da área total são destinados à preservação da vegetação presente no local.

Leia também: Petroleiros fazem campanha de doação de sangue para homem baleado em sequestro

O anúncio da ilha nas redes sociais tem mais de 830 mil visualizações e atraiu a curiosidade dos usuários. "Não sabia que ilhas podiam ser vendidas", comentou uma internauta. "Toda ilha pode ser negociada, essa em especial fazia parte de uma fazenda, portanto ela tem escritura, registro e matrícula individual. Isso é singular", respondeu o corretor Welerson Antunes na publicação.

Em Goiás não existem ilhas. De acordo com a companhia de energia do estado, existem remanescentes ilhados em reservatórios de água usados para a geração de energia elétrica sob concessão da empresa.

Estes remanescentes podem pertencer à concessionária ou ao dono do terreno que teve o imóvel "alagado" no momento de construção de barragem para usina hidrelétrica.