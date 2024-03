Com o aumento dos casos de dengue no Brasil, especialmente no Distrito Federal, muitas dúvidas sobre a doença circulam entre a população e algumas delas não passam de mitos sobre a doença, a transmissão do vírus ou sobre a identificação dos sintomas.

Para ajudar a população a entender melhor tudo sobre o mosquito da dengue, o Correio separou uma lista das maiores dúvidas sobre a doença e responde se são mitos ou verdades, baseado em publicações da Secretaria de Saúde do DF e do Ministério da Saúde; confira:

O mosquito da dengue só pica durante o dia?

MITO — O mosquito Aedes aegypti pode picar em qualquer hora do dia. Contudo, os horários em que ele é mais ativo são durante o amanhecer e no entardecer.



Somente a fêmea do mosquito transmite a dengue?

VERDADE — Somente a fêmea do Aedes aegypti pode transmitir a dengue, porque precisa do sangue para amadurecer seus ovos.

É possível diferenciar a picada do Aedes aegypti da de outros mosquitos

MITO — Não é possível fazer essa diferenciação. Qualquer picada de mosquito pode causar dor, coceira e inchaço e a variação na intensidade da reação do corpo varia de pessoa em pessoa, não por ser um mosquito da dengue ou um sem o vírus.

O mosquito da dengue não consegue picar em lugares altos?

MITO — O Aedes aegypti consegue voar um metro acima do chão, mas isso não o impede de chegar em locais mais altos. Segundo o Ministério da Saúde, o mosquito pode ir dentro do elevador quando há água acumulada em seu poço, por exemplo, ou se o morador levou para sua residência algum recipiente contendo ovos do mosquito.

Qualquer tipo de repelente afasta o Aedes aegypti?

VERDADE — Qualquer repelente vendido no Brasil, e que tenha sido registrado pela Anvisa, é eficaz para afastar o mosquito transmissor.

O “fumacê” mata as larvas do mosquito?

MITO — Muitas pessoas acreditam que o fumacê consegue matar as larvas do mosquito da dengue, mas isso não é verdade. O fumacê consegue matar apenas mosquitos adultos que estão voando no momento da aplicação. Para destruir as larvas, deve-se usar larvicida ou eliminar o depósito com água parada

O mosquito só se prolifera em em água limpa?

MITO — O mosquito da dengue pode criar em qualquer tipo de água parada, inclusive na suja.

A água de piscinas pode transmitir dengue?

MITO — Como as águas de piscina contém cloro, os mosquitos não conseguem se proliferar nelas. O cloro consegue matar os mosquitos e quaisquer ovos depositados.