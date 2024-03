Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, foi aprovado em primeiro lugar entre cotistas no concurso público da Petrobras, realizado no ano passado. O petroleiro é uma das vítimas baleadas durante o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro.

Bruno passou na carreira de técnico de estabilidade, na especialidade de operação de lastro e estava em fase de treinamento. O edital do certame foi publicado no início de 2023 e ofertava 373 oportunidades para diversas áreas de atuação.

Em nota, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) pede doação de sangue para a vítima, que está internada em estado grave no Hospital Souza Aguiar. Ele levou três tiros e precisou passar por uma cirurgia delicada.

"As doações podem ser feitas a partir desta quarta-feira (13/3) no Hemorio – Rua Frei Caneca, 8, Centro do Rio, no horário de 7h às 18h – de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. Ao chegar ao banco de sangue o doador deve informar: doação em favor de 'Bruno Lima da Costa Soares – Hospital Souza Aguiar'", diz a mensagem.

Por meio das redes sociais, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, reforçou a campanha e pediu orações pela recuperação de Bruno. "Nosso foco neste momento está em garantir o melhor atendimento ao nosso empregado. Ele foi estabilizado após passar por procedimentos cirúrgicos no Hospital Souza Aguiar, mas a situação continua grave. Nesse momento está sendo removido para o Instituto Nacional de Cardiologia, hospital de referência para cirurgias cardíacas de alta complexidade", informou.

Entenda o caso

Um ônibus da Viação Sampaio foi invadido na Rodoviária Novo Rio, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde dessa terça-feira (12/3). Durante o crime, 17 pessoas foram feitas reféns, incluindo idosos e crianças.

A confusão começou ainda na rodoviária. Duas pessoas ficaram feridas. Bruno Lima da Costa Soares levou três tiros no tórax e no abdômen. O segundo ferido foi atingido por estilhaços e atendido no posto médico da Rodoviária.

Depois da troca de tiros, o criminoso entrou no ônibus, que seguiria para Minas Gerais. Após três horas, ele se entregou e os reféns foram soltos.