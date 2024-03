Um dos dois baleados durante o sequestro do ônibus no Rio de janeiro, nesta terça-feira (12/3), foi identificado como Bruno Lima de Costa Soares. Ele foi socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da capital fluminense. Segundo a Secretaria de Saúde do Município do Rio, Bruno passou por cirurgia delicada e necessita de doação de sangue. Por esta razão, o Sindicato dos Petroleiros do estado (Sindipetro-RJ) iniciou campanha e pede apoio da categoria. Segundo informações preliminares, Bruno seria funcionário da Petrobras.

A corporação fez um chamado às bases petroleiras para uma campanha de doação de sangue para Bruno. A vítima tem 34 anos, foi baleada três vezes e está em estado grave, com ferimentos no abdômen e tórax.



Veja o momento em que a vítima é socorrida:

De acordo com o sindicato, as doações podem ser feitas a partir desta quarta-feira (13/3) no Hemorio – Rua Frei Caneca, 8, Centro do Rio, no horário de 7h às 18h – de segunda-feira a domingo, incluindo feriados.

Ao chegar ao banco de sangue o doador deve informar: doação em favor de “Bruno Lima da Costa Soares – Hospital Souza Aguiar”.

Segundo informou a Polícia Militar, o petroleiro é uma das duas pessoas baleadas durante a tomada do ônibus, na Rodoviária Novo Rio, da viação Sampaio que iria para Juiz de Fora (MG). A outra pessoa ficou ferida por estilhaços. O sequestro durou mais de três horas, com 17 pessoas mantidas como reféns. O sequestrador se entregou à polícia no início da noite.