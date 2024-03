A tentativa de assalto que terminou em sequestro de um ônibus com 17 reféns, incluindo crianças e idosos, e dois feridos por disparo de tiros causou tensão na Rodoviária Novo Rio, no Centro do Rio de Janeiro, por volta das 15h. Uma mulher que estava dentro do veículo, com destino a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, compartilhou depoimento em suas redes sociais.

Um homem armado atirou em direção a duas pessoas que estavam fora do veículo; uma foi atingida por três tiros, e a outra se machucou com estilhaços.

Em vídeo, Daiana Carelli conta que saiu minutos antes do sequestrador Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, começar a atirar do veículo. "O ônibus quebrou, eu estava no segundo andar. Como estava muito quente, saí. Quando aconteceu isso, eu estava do lado de fora", conta.

Daiana diz que tirou uma foto para enviar a um amigo e viu o começo dos tiros dentro do ônibus. "Eu só vi o vidro quebrando e aí deu tempo de correr. Me deitei na primeira rampa que tinha", diz. Ela comenta que, durante esse tempo, passou pelas vítimas baleadas. Além disso, alguns minutos depois, a polícia chegou ao local. Segundo ela, houve outra troca de tiros.

O criminoso se entregou à Polícia Militar (PM) no fim desta tarde, após três horas de negociações. Paulo Sérgio Lima já tinha duas passagens na polícia por roubo e foi levado para a 4ª DP (Praça da República).

Segundo a PM, os sequestrados foram liberados sem ferimentos aparentes e passarão por consultas iniciais com médicos do Corpo de Bombeiros.