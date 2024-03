Um criminoso invadiu um ônibus da Viação Sampaio, na Rodoviária do Rio, no Centro, e fez 17 reféns, incluindo crianças e idosos, e disparos na tarde desta terça-feira (12/3). Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para uma ocorrência com feridos e reféns na Rodoviária do Rio de Janeiro, no Centro da cidade. A área foi isolada.

Segundo a polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, de 34 anos, corre risco de morte, segundo o próprio hospital.

Veja vídeo do início do tiroteio em rodoviária no rio:

Segundo informações da Rádio Tupi, a rodoviária foi esvaziada e muitos passageiros e funcionários estão aglomerados do lado de fora do terminal.