A esgrimista egípcia Nada Hafez revelou nas redes sociais que competiu nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 grávida de sete meses.

Hafez chegou às oitavas de final, derrotando no caminho uma adversária com melhor posição no ranking. Atualmente número 26 do mundo, a egípcia, que disputou em Paris seus terceiros Jogos Olímpicos, venceu a americana Elizabeth Tartakovsky antes de ser derrotada pela sul-coreana Hayoung Jeon na segunda-feira.

"Três vezes 'Olímpica', mas desta vez levando um pequeno 'Olímpico'!", anunciou no Instagram a jovem de 26 anos.

"O que pareciam dois participantes... na verdade eram três! Estavam minha adversária, eu e meu futuro bebê", escreveu em inglês.

Hafez, que participou dos Jogos do Rio-2016 e há três anos em Tóquio, disputou na categoria sabre, uma arma que requer muita velocidade e reflexo dos atletas.

Hafez disse que está orgulhosa por chegar às oitavas de final.

"A montanha russa de uma gravidez é difícil o suficiente, encontrar um equilíbrio entre a vida e o esporte têm sido exaustivo mas valeu a pena", escreveu.

ah-as/sjw/rox/dam/ma/jc/cb