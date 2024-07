No período de férias é natural que as pessoas busquem por casas e apartamentos para locação por temporada para curtir os momentos de folga. Porém, é preciso estar atento, pois essa também é uma época em que aumentam as tentativas de golpes por parte de fraudadores. De acordo com um estudo de mercado realizado pela OLX, marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil, de janeiro a maio de 2024 foram identificados 1,2 mil incidentes com essas características. Em relação ao mesmo período de 2023, houve uma redução de 67%, mas ainda assim os números são expressivos.

Leia mais: Aluguel de imóvel por temporada é uma solução para economizar nas férias





Os estados com mais casos foram São Paulo (23%), que apresentou aumento de 3% em relação ao ano passado, Rio de Janeiro (16%), Bahia (11%), Paraíba (9%) e Pernambuco (8%). Chama a atenção a queda dos casos na Bahia, que reduziu seu percentual em 3%. A Paraíba, por sua vez, seguiu o caminho inverso, com uma alta de 7%.



“Os fraudadores estão sempre de olho em oportunidades para atrair as vítimas, a proximidade das férias de meio do ano é uma delas. O aumento da procura e a inexperiência de quem muitas vezes está fazendo isso pela primeira vez é o cenário ideal para que golpistas usem de engenharia social para enganar as pessoas. Por isso, negocie direto com o proprietário do imóvel, desconfie de ofertas muito atrativas e só realize algum pagamento após checar a real existência do imóvel e de fazer um contrato de aluguel reconhecido em cartório”, orienta Beatriz Soares, VP de Produto da OLX.



Os fraudadores publicam anúncios falsos, normalmente com preços mais baixos do que os praticados na região para atrair as vítimas. Ao receberem o contato do interessado, chamam as pessoas para conversarem por aplicativos de mensagens ou e-mail - ambientes menos controlados - e convencem as pessoas a fecharem o aluguel. No entanto, ou os imóveis não existem, ou pertencem a outras pessoas que não estão alugando. As vítimas pagam e só descobrem o golpe quando chegam ao local.



Em relação aos tipos de residências que mais sofreram incidentes, constatou-se um aumento de 9% em Casas nos primeiros cinco meses de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior. A categoria Hotel, Hostel e Pousada, também apontou alta de 4% para 7%, enquanto imóveis do tipo apartamento tiveram queda de 10%. Sítio, Fazenda e Chácara não apresentaram grande alteração, com redução de 7% para 6%. Quanto aos preços publicados pelos golpistas, 89% dos casos estavam na faixa de preço de até R$ 2 mil.





Confira abaixo algumas medidas que devem ser adotadas para que as férias não se transformem em uma roubada:

Ao se interessar por um imóvel, verifique valores de imóveis similares na região e preço de diárias de hotel para ter uma referência de preço e identificar se o valor pedido está dentro do praticado na região.