Vai viajar nas férias? Cuidado com os golpes em aluguel de temporada

Pesquise o imóvel antes de alugar. Verifique se o imóvel realmente existe e se é de propriedade da pessoa que está alugando



No período de férias é natural que as pessoas busquem por casas e apartamentos para locação por temporada para curtir os momentos de folga. Porém, é preciso estar atento, pois essa também é uma época em que aumentam as tentativas de golpes por parte de fraudadores. Negociar com cautela e estar ciente dos cuidados necessários é fundamental para evitar cair em ciladas e garantir uma experiência tranquila.





De acordo com um estudo de mercado realizado pela OLX, a prática de usar anúncios falsos de casas e apartamentos de temporada aumenta principalmente na época de férias e feriados prolongados. De janeiro a maio de 2023, foram identificados 2,8 mil anúncios fraudulentos. Em relação a 2022, houve uma redução de 75%, mas ainda assim os números são expressivos. De acordo com um estudo de mercado realizado pela OLX, a prática de usar anúncios falsos de casas e apartamentos de temporada aumenta principalmente na época de férias e feriados prolongados. De janeiro a maio de 2023, foram identificados 2,8 mil anúncios fraudulentos. Em relação a 2022, houve uma redução de 75%, mas ainda assim os números são expressivos.





Os fraudadores publicam anúncios falsos, normalmente com preços mais baixos do que os praticados na região para atrair as vítimas. Ao receber o contato do interessado, chamam as pessoas para conversar por aplicativos de mensagens ou e-mail - ambientes menos controlados - e convencem as pessoas a fechar o aluguel. No entanto, ou os imóveis não existem, ou pertencem a outras pessoas que não estão alugando os imóveis. As vítimas pagam e só descobrem o golpe quando chegam ao local.





“Neste período de férias, é fundamental estar mais atento aos anúncios de aluguéis de imóveis para temporada e adotar medidas de segurança para não ter dores de cabeça no período de descanso. É importante verificar a real existência do imóvel, não pagar valores antecipados e fazer um contrato de aluguel reconhecido em cartório”, alerta Beatriz Soares, VP de Produto da OLX.

Ao analisar os tipos de aluguéis mais frequentemente relacionados a anúncios fraudulentos, observou-se um aumento nos primeiros cinco meses de 2023. O compartilhamento de anúncios fraudulentos do tipo "Pacote" aumentou em 51% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto os aluguéis por semana tiveram um aumento de 46%.





No que diz respeito aos tipos de residência, constatou-se um aumento de 27% nos anúncios fraudulentos de aluguel de apartamento nos primeiros cinco meses de 2023 em comparação ao mesmo período do ano anterior.





Quanto aos preços anunciados pelos fraudadores, 83% dos anúncios fraudulentos estavam na faixa de preço de até R$ 2 mil. O que caracteriza preços bem abaixo dos praticados pelo mercado, utilizando o valor mais baixo como forma de atrair mais vítimas.





Confira abaixo 8 medidas que devem ser adotadas para que as férias não se transformem em uma roubada:





Ao se interessar por um imóvel, verifique valores de imóveis similares na região e preço de diárias de hotel para ter uma referência de preço e identificar se o valor pedido está dentro do praticado na região.

Desconfie de ofertas muito atrativas e preços muito abaixo do mercado;









Tire todas as dúvidas sempre pelo chat das plataformas de anúncios, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagens, que são ambientes menos seguros;





Se possível, agende uma visita ao imóvel antes de fechar qualquer negócio. Essa ação ajuda a confirmar a existência real do imóvel, verifique também informações com o porteiro ou vizinhos;









Caso não possa ir até o local, cheque a existência do imóvel por aplicativos de geolocalização, como o google maps.









Não realize pagamentos antecipados, e sempre solicite um contrato de aluguel temporário registrado em cartório, em nome do proprietário legal do imóvel;









Peça também comprovantes que certifiquem que está negociando com o real proprietário do imóvel, como contas de água e luz recentes do imóvel;









Caso desconfie de algo durante a negociação, interrompa a conversa e realize a denúncia nas próprias plataformas.