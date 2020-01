Aluguel de imóvel por temporada é uma solução para economizar nas férias

Reprodução / MF Press Global

Tradicionalmente nos meses de janeiro e fevereiro e nos dias que antecedem o Carnaval, muitas pessoas se programam para tirar férias com a família, já que este período também coincide com as férias escolares no Brasil.

Além das passagens e traslados, um dos itens que mais pesam no orçamento na hora de decidir fazer as malas e curtir um novo destino turístico é a hospedagem, que costuma corresponder entre 35% a 70% do custo total da viagem, dependendo do destino e da classificação das acomodações.

O especialista no mercado imobiliário Rafael Scodelario aponta que o aluguel de imóvel por temporada está em alta e pode ser uma excelente solução para economizar nas férias: "o aluguel por temporada tem aumentado nos últimos anos no Brasil, mas a projeção de crescimento é ainda maior em 2020 comparado aos anos anteriores. Para fugir de diárias caríssimas em hotéis nas principais cidades, muitos clientes optam em alugar imóveis residenciais por temporada", revela.

No entanto, segundo Scodelario, a modalidade não é apenas benéfica para viajantes, mas também para muitos proprietários: "optar em fazer esse tipo de locação pode ser muito vantajoso também para os proprietários, já que o imóvel nao fica parado na alta temporada, e também porque o retorno financeiro é maior nesta época do ano que se estende até o carnaval. É uma tendencia nas principais metrópoles no mundo e nao seria diferente no Brasil. Diversas imobiliárias percebendo este mercado e inspirado em plataformas como o AirBnB estão se situando e se posicionando com soluções aos moldes desta efervescente parcela do setor".