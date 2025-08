Horóscopo agosto de 2025: mês para reorganizar rotas e nutrir conexões

Agosto de 2025 começa com uma energia de retomada e reorganização. O fim de Mercúrio retrógrado em Leão, logo no início da segunda quinzena, favorece a clareza nas comunicações e o avanço de ideias que estavam travadas. Já a entrada de Marte em Libra estimula decisões mais colaborativas e equilibradas, especialmente em parcerias e relações profissionais.

De acordo com o App Astrolink, a primeira metade do mês pode trazer sensibilidades no campo afetivo, com Vênus em Câncer em aspecto tenso com planetas em Áries: atenção a expectativas elevadas e carências projetadas no outro. A Lua Cheia em Aquário, no dia 9, acende questões de pertencimento e individuação: é possível brilhar, mas sem perder o senso de grupo.

A partir do dia 22, o Sol ingressa em Virgem, seguido da Lua Nova, e marca o início de uma fase voltada à organização prática, à revisão de hábitos e ao aperfeiçoamento de rotinas. Com Vênus em Leão encerrando o mês, há um convite para valorizar a autenticidade nas relações e buscar espaços onde possamos ser vistos como realmente somos.

Confira o que o mês reserva para cada ascendente:

Ascendente em Áries



Agosto exige paciência nas relações e atenção aos impulsos. A combinação entre Marte em Libra e Saturno pode gerar embates entre o desejo de agir e responsabilidades a cumprir. Evite disputas desnecessárias e aguarde Mercúrio retomar o movimento direto (11/08) para esclarecer mal-entendidos.

Ascendente em Touro



Um mês para alinhar inovação e estabilidade. Saturno e Urano ajudam a consolidar mudanças de forma responsável. A Lua Cheia pode acentuar tensões entre vida profissional e pessoal, mas o fim do mês traz acolhimento e cura para temas familiares.

Ascendente em Gêmeos



Atenção aos detalhes e promessas exageradas. É tempo de estruturar ideias e fortalecer conexões sociais. A energia é propícia a novas amizades e romances, mas exige cautela com mal-entendidos e atrasos provocados por Mercúrio retrógrado.

Ascendente em Câncer



Use o equilíbrio entre sonho e realidade para colocar projetos em prática. Pode ser necessário lidar com tensões no lar, mas também há chance de fortalecer vínculos familiares. O desafio será encontrar harmonia entre a carreira e as demandas afetivas.

Ascendente em Leão



Conversas significativas e conexões sinceras marcam o início do mês. A comunicação ganha profundidade e autenticidade, favorecendo trocas intelectuais. Com o Sol e Vênus ativando seu mapa, você tende a se destacar — seja em projetos ou nas relações.

Ascendente em Virgem



Notícias inesperadas podem impactar o campo profissional. O momento favorece ajustes financeiros e organização das rotinas. Com a Lua Nova no seu signo, há espaço para recomeços — mas lembre-se: eficiência não precisa vir com autocobrança.

Ascendente em Libra



Marte traz mais energia e disposição para iniciar projetos. Sua confiança aumenta, e isso pode impulsionar decisões importantes. A chave para o sucesso será manter a comunicação clara e equilibrada para evitar conflitos.

Ascendente em Escorpião



Agosto pede atenção à rotina e à saúde emocional. A dificuldade de equilibrar obrigações com autocuidado pode se intensificar. Use a força de Mercúrio direto para resolver pendências e Vênus para viver pequenos prazeres com mais presença.

Ascendente em Sagitário



O céu estimula a realização de projetos criativos e colaborações. Com Marte em Libra, suas redes de apoio ganham força — só tome cuidado com divergências que podem escalar rápido. No fim do mês, inicie novos planos com foco e realismo.

Ascendente em Capricórnio

É hora de alinhar inovação à estabilidade. O mês favorece o progresso profissional, mas também exige equilíbrio com demandas pessoais. Vênus e Júpiter impulsionam sua produtividade — desde que você saiba respeitar seus próprios limites.

Ascendente em Aquário



O desejo de expandir horizontes se mistura a obrigações práticas. Use a energia da Lua Cheia para ter clareza sobre seus objetivos e contar com o apoio de aliados. No final do mês, as relações se tornam mais leves e receptivas.

Ascendente em Peixes

Transformações financeiras e emocionais podem surgir. Marte destaca questões ligadas ao que é compartilhado, convidando você a lidar com sentimentos antigos e fortalecer vínculos. Mudanças no lar também podem abrir espaço para novos começos.



Dica Astrológica do mês



Apesar dos desafios emocionais do início de agosto, o mês tende a fluir melhor a partir da segunda quinzena. Use o fim da retrogradação de Mercúrio e a Lua Nova em Virgem para fazer planos realistas, revisar rotinas e buscar mais leveza nas relações.

