Efeitos físicos e psicológicos de assistir filmes de terror

“Ensine seus filhos a fazer do palco da sua mente um teatro de alegria, e não um palco de terror” Augusto Cury

Impactos do terror no espírito

“Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror” Charles Chaplin

De vez em quando eu assisto. Como posso me livrar dessa energia?

são muito populares. Especialmente adolescentes adoram levar sustos e assistir filmes de terror. Mas não só eles; esse gênero cinematográfico seduz também muitos adultos. Em geral, filmes são capazes de transmitir ideias através da emoção, neutralizar o instinto para reprimir sentimentos e desencadear o alívio emocional, ou seja, podem abrir portas que normalmente permanecem fechadas. Ou seja, eles têm um efeito catártico e nos ajudam a liberar emoções. Claramente, as emoções sentidas ao assistir um filme romântico são totalmente diferentes das emoções que sentimos quando levamos sustos e somos expostos a imagens assustadoras. O pico de adrenalina e a distração que isso causa da vida mundana, sentidas de um lugar confortável e seguro, podem ser o motivo do gosto pelo gênero terror. Quando uma pessoa se predispõe a assistir um filme de horror, ela sabe que será assustada e procura por essa sensação. Tensão, medo, surpresa, frio na espinha e na barriga são, para quem aprecia, uma forma de diversão. Mas será que as sensações que sentimos e as imagens que vemos, por mais ficcionais que sejam, podem nos fazer mal? Assistir filmes de terror faz mal para o espírito?Filmes de terror afetam fisiologicamente o corpo, pois aumentam o ritmo cardíaco e, em pessoas com doenças cardiovasculares, podem aumentar a dor no peito e a pressão arterial . Eles também podem causar um aumento dos níveis de adrenalina e cortisol, funcionando como um gatilho para quem sofre de transtorno de pânico, por exemplo. Assistir filmes de terror produz medo, ansiedade , insônia e fobias, sensações que não são nada agradáveis. Além disso, podem gerar traumas mentais devido ao nível perturbador que algumas imagens podem atingir. Se esses sentimentos não são nada benéficos para o corpo e a saúde mental, imagine então seus efeitos sobre nosso espírito.Claro que, pessoas mais equilibradas, que não sentem medo ou ficam facilmente impressionadas, podem se divertir assistindo um filme de terror, sem sofrer danos emocionais ou espirituais. Assim que termina o filme, esquecem tudo que viram sem imprimir no mental as cenas mais aterrorizantes. Mas nem todas as pessoas têm um universo emocional que suporte essa carga, e é aí que começa o problema.Para as pessoas impressionáveis, os danos podem extrapolar o nível físico e mental, atingindo o universo vibracional. Por consequência, o universo espiritual que a envolve também é influenciado. Quando assistimos filmes de terror, temos uma descarga química hormonal no corpo que pode ser prejudicial para o descanso que buscamos no momento de dormir. Além disso, a memória das cenas do filme continua presente no campo psíquico. Ou seja, você deita para dormir com essas imagens e sensações influenciando a sua energia. A glândula pineal, responsável pela comunicação mediúnica, é formada por cristais e esses cristais tendem a repetição de padrões de intensidade. Grosso modo, quando alimentamos a mente e, por consequência, a pineal, com um padrão de intensidade negativo, ela vai repetir esse padrão e vibrar nessa intensidade. Assim, sua capacidade de perceber energias extrafísicas vai estar voltada a um padrão que não é saudável espiritualmente . E adivinha o que acontece? Sua defesa espiritual sofre uma queda. E você, além do mal-estar que sente, vira um prato cheio para obsessores e inimigos espirituais, como uma antena que atrai a negatividade. Quando você está equilibrado e sintonizado com boas energias, você fica fora da sintonia dos seres mais densos. Mas, quando você baixa sua energia e vibra em um padrão menos elevado, é como se você ficasse “visível” para essas forças trevosas e praticamente sem nenhuma defesa. Portanto, sim, assistir filmes de terror faz mal para o espírito. Esse gênero tem um impacto negativo não só no campo físico, como também no espiritual. Não é recomendado, especialmente para quem possui alguma sensibilidade mediúnica, assistir a esse gênero cinematográfico. A boa notícia é que, assim como esse gênero pode ser prejudicial, toda e qualquer história que desperte bons sentimentos fará um bem enorme para quem assiste. Se quiser relaxar e se divertir, é mais indicado assistir outros tipos de filmes que não sejam de terror.Muito dificilmente assistimos filmes sozinhos, e sabemos que pode existir uma intensa negociação envolvendo a escolha do título, especialmente quando temos um relacionamento. Então, pode ser que algumas vezes tenhamos que satisfazer os desejos alheios e ver filmes que não estávamos muito empolgados para assistir. Há também certas tramas que instigam a curiosidade, a ponto de passar por cima do medo e da consciência de que assistir filmes de terror faz mal para o espírito, acabando por assistir um exemplar com uma história assustadora. O que fazer então? Simples. Medite antes de dormir. A meditação vai te conectar a energias mais sutis, além de promover a limpeza completa da sua mente e seu campo energético, eliminando do campo psíquico e vibracional qualquer resquício deixado pelo filme. Especialmente se a meditação for focada em limpeza energética, a energia de todo o corpo será renovada e os chakras serão ativados. Após uma bela prática de meditação, os efeitos maléficos das cenas de horror vão ser dissolvidos e você estará nova em folha para pegar no sono e ter uma boa noite de descanso, saudável e bem protegida de energias densas.