Temporada de Leão: a energia solar da autoconfiança e generosidade

De 22 de julho a 22 de agosto, o Sol está na Casa de Leão. Enquanto estiver por lá, ele nos oferece uma energia ousada, autoritária e confiante.

Temporada de Leão e a energia extraordinária

Abrace o desejo pelos holofotes

Assuma o controle quando necessário

Temporada de Leão - Seja livre!

Valorize-se sem perder a generosidade

Tente não complicar demais

Após a intensa e emotiva temporada de Câncer — que às vezes pode te deixar vulnerável demais — atraz consigo algum alívio. Enquanto Câncer pede por reflexão , sentimento e profundidade em seu mundo interior, Leão abre novamente as portas para a criatividade e a ação.Câncer está relacionado à sonhadora Lua prateada, já Leão é todo sobre a energia do Sol: dourada, brilhante e impossível de ignorar.Leão é um signo de Fogo , e este é o elemento da ação, do movimento e da criação. A energia de Leão tende a ficar quente e brilhante — feliz por brilhar, atuar e receber atenção, sem medo de drama, sem medo de simplesmente ser extraordinário. A energia de Leão também não tem medo de diversão, e durante a sua regência, passamos a usar nossa autoexpressão novamente. Ao longo da temporada de Leão, podemos ser egocêntricos, mas também empolgados, entusiasmados e leais. Afinal, ele é regido pelo Sol , a força do nosso sistema solar. Leão é o signo que literalmente nos dá vida!Mesmo que você seja o tipo de pessoa que gosta de trabalhar nos bastidores, o que dificilmente o levará à fama, você pode começar a sentir fome de reconhecimento ou atenção — e até mesmo elogios — durante a temporada de Leão. Pode ser uma sensação frustrante ou desconhecida, mas querer gritar seu nome aos sete ventos de vez em quando não é algo ruim. Vale a pena exigir o reconhecimento que você merece. O rugido poderoso desse signo, ao mesmo tempo em que atrai admiradores, desperta o drama. Mas basta manter toda a teatralidade na zona segura e você conseguirá saborear alguns momentos de diva.Embora a confiança de Leão possa ser um tanto quanto performática de vez em quando, ela também pode ser real e autoritária. Com o poder combinado do Sol e do elemento Fogo, Leão é um signo que sente prazer em assumir o comando. Isso não significa necessariamente mandar em outras pessoas (ainda que isso possa acontecer vez ou outra), mas é provável que signifique assumir o controle da energia em determinado ambiente, de uma conversa que vem tomando o rumo errado, ou da própria vida. Procure imaginar dois leões rolando pela savana. Agora leve essa “brincadeira” para a sua vida, e saiba que você pode adotar uma dose de diversão na hora de se defender ou expor suas ideias. Lembre-se que você não precisa arrancar a cabeça de ninguém para ganhar o respeito que deseja.Na melhor das hipóteses, apode lhe oferecer a liberdade que você tanto precisa para começar a se expressar e ser você mesmo — para mostrar ao mundo quem você é, da maneira que sempre quis. Esse é um período que também lhe dá a oportunidade e confiança necessária para dizer “não”, para resistir com todo o seu coração diante de qualquer um que achar ter o direito de lhe dizer o que fazer. É hora de recusar, com todas as suas forças, tudo aquilo que lhe for imposto.Para as pessoas que naturalmente são contidas, emotivas ou demasiadamente intuitivas , toda essa energia de Leão pode ser difícil de lidar. A temporada de Leão pode parecer uma época em que o mundo todo, incluindo você, estão disputando os mesmos poucos fragmentos de atenção, admiração ou respeito disponíveis. Se você está acostumado a colocar os desejos alheios à frente dos seus, pode ser estranhamente difícil valorizar sua própria identidade, sua própria criatividade e sua própria necessidade de ser visto e reconhecido. Sob determinado ângulo, a autoconfiança parece estar a uma linha tênue do egoísmo . Entretanto, a confiança impetuosa do Leão vive ao lado de uma calorosa generosidade. O objetivo principal de assumir o controle não é apenas garantir que suas próprias necessidades sejam atendidas, mas levar todas as pessoas ao redor à uma boa vida junto com você. Durante a temporada de Leão, defender a si e suas necessidades não lhe fará egoísta. Você tenderá a resistir diante de pessoas impondo regras e pensamentos, e não se sentirá mal por isso. Esse é um período que abre espaço para a coragem, a generosidade e a diversão, sem abrir mão de nada.Ah, o drama! Nessa temporada, um plano simples pode parecer uma negociação para a paz mundial. Você encontrará pessoas difíceis de lidar e personalidades infantis pelo caminho, então respire fundo! Lembre-se de que a situação atual não é o fim do mundo, nem sequer a última oportunidade que você terá. Faça a sua parte e peça para que as pessoas mantenham a simplicidade, seja na fala ou no modo de abordar as situações... e não acrescente falas ao teatro alheio!