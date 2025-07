Xô, olho gordo! Respire aliviado com 3 simpatias contra inveja

Simpatias contra a inveja: na casa, no trabalho, onde estiver

Livre-se dos invejosos no trabalho O ambiente de trabalho e a carreira muitas vezes são permeados por indivíduos que nutrem sentimentos invejosos em relação àqueles que têm mais sucesso. Por isso, simpatias contra esse tipo de energia podem ser essenciais. Primeiramente, providencie uma pequena garrafa de água e leve-a consigo para uma missa ou culto, para receber a bênção durante a celebração. Com a garrafa abençoada em mãos, todas as manhãs, antes de se vestir para o trabalho, coloque suas roupas sobre a cama. Umedeça as mãos com a água abençoada e faça o sinal da cruz sobre as roupas, dizendo: "Sai mau-olhado, entrem energias positivas. Que somente boas pessoas se aproximem e nenhum mal me aconteça". Depois de realizar o sinal da cruz e a oração, vista-se e saia de casa, lembrando-se de colocar o pé direito primeiro ao sair. Essa simpatia pode ser feita diariamente ou apenas quando achar necessário.

Pelo fim do olho gordo O famoso "olho gordo" é uma maneira comum de se referir aos invejosos. Para combater esse tipo de energia negativa, existem simpatias específicas que podem ser realizadas. Para esta simpatia, é necessário um comprometimento de um mês, sendo realizada todas as segundas-feiras. Em cada uma dessas segundas, coloque uma colher de sopa de sal grosso e três galhos de alecrim em um copo grande de água. Antes de sair de casa, reserve alguns minutos para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Durante a oração, peça a Deus em seu coração que afaste toda a inveja de sua vida. Ao retornar para casa após o trabalho ou outras atividades, retire os galhos de alecrim do copo e descarte a água na pia. Os galhos devem ser colocados em um saco de lixo. Durante todo o processo, mentalize que está descartando toda a inveja direcionada a você junto com esses materiais. Após lavar o copo, ele pode ser reutilizado para a mesma simpatia nas semanas seguintes.

Escudo de energia contra o mal Entre as boas simpatias contra a inveja vamos citar uma que tem como objetivo proteger seu realizador de todo o mal que o cerca. A simpatia deve ser realizada em uma noite de Entre as boas simpatias contra a inveja vamos citar uma que tem como objetivo proteger seu realizador de todo o mal que o cerca. A simpatia deve ser realizada em uma noite de Lua Cheia , começando por descascar e cortar um limão em três pedaços iguais. Consuma todo o sumo do primeiro pedaço diretamente dele, já o segundo pedaço deve ser espremido sobre a terra, seja ela a terra de um jardim ou de um vaso. Feito isso, basta unir esses dois pedaços consumidos com o terceiro e enrolar com uma linha na cor branca. Finalize enterrando a simpatia em um vaso com a flor de sua preferência.

