Fases da Lua em agosto de 2025: aquele “empurrãozinho” rumo aos seus sonhos

Lua Minguante de Agosto de 2025 em Touro

Dicas rápidas

No dia 16, atraz uma energia de desaceleração e reflexão. É um momento ideal para descansar, reavaliar suas prioridades e buscar estabilidade. Touro , um signo regido por Vênus , valoriza o conforto e a segurança, então essa fase favorece práticas de autocuidado e uma abordagem mais prática para lidar com aquilo que precisa ser encerrado na sua vida. Durante essa fase, o foco deve ser em liberar tudo o que não está contribuindo para o seuSimplifique! Elimine excessos e cuide da sua saúde, tanto física quanto financeira. A energia de Touro pede paciência, então não tenha pressa em resolver tudo de uma vez, tá bom? É também um bom período para resolver pendências, especialmente aquelas relacionadas à sua segurança, como questões de dinheiro ou bens. Concentre-se em construir uma base sólida para o futuro, mas sem se sobrecarregar com novas ideias e projetos. Vá com calma. Por fim, use esse tempo para se reconectar com as coisas simples da vida, e que mesmo assim, te proporcionam prazer e conforto — como passar tempo na natureza ou em atividades que acalmem o corpo e a mente.É hora de revisar as suas relações! Solte o controle, permita que o afeto flua de maneira mais leve e valorize a sua estabilidade emocional. Não vale a pena chorar ou se estressar por gente que não vale a pena.Este é um período ideal para reavaliar seus hábitos financeiros, eliminando despesas supérfluas e se planejando de forma mais sensata, com foco no longo prazo. Vale começar a pensar em fazer poupancinha ou investimento seguro.Quanto à saúde, este é um momento de desacelerar, respeitar o ritmo do seu corpo, e investir em práticas que favoreçam o bem-estar físico e mental, como uma alimentação mais natural e uma rotina de descanso.