Mercúrio Retrógrado em Leão 2025: dicas para sobreviver (e brilhar!)

Prepare-se:, o planeta da comunicação, Mercúrio, entra em movimento retrógrado no signo mais ousado do zodíaco — Leão . Esse trânsito tem tudo para ser intenso, dramático e revelador. Se você está se perguntando o que é Mercúrio retrógrado em Leão e como isso pode impactar sua vida, respira fundo que a gente te explica tim-tim por tim-tim — com dicas práticas, astrologia aplicada e aquele toque cósmico que você adora.Mercúrio retrógrado é um fenômeno astrológico que ocorre três a quatro vezes por ano, quando Mercúrio — planeta que rege comunicação, mente, tecnologia, contratos e deslocamentos — parece andar para trás no céu (do ponto de vista da Terra). Durante esse período, muitos sentem seus efeitos em forma de:Mas nem tudo é caos. Esse movimento é, na verdade, um convite para rever, refletir, reorganizar e reavaliar.Quando Mercúrio retrógrado acontece no signo de Leão, o céu coloca um holofote nas áreas de:É um período que cutuca o nosso orgulho, testa nossa clareza ao se comunicar e nos convida a reavaliar como temos nos colocado no mundo. Palavras-chave desse trânsito? Autenticidade, vaidade, drama e reinvenção.Entre 18/07 e 11/08 de 2025, você pode notar:Esse Mercúrio retrô não quer que você fuja do palco — quer que você reescreva o roteiro.Use esse trânsito a seu favor com essas estratégias astrológicas práticas:O que você mostra para o mundo é realmente quem você é? Ou está atuando um papel que esperam de você?Tem um livro engavetado? Um curso de teatro parado? Um rebranding em pausa? Hora de retomar com novos olhos.Quais paixões você deixou de lado? Traga de volta o que acende seu coração — sem julgamentos.Leão ama falar, mas Mercúrio pede que você também saiba ouvir. Especialmente críticas construtivas.Evite assinar contratos, comprar eletrônicos ou mudar o visual radicalmente nesse período. Espere até depois de 11 de agosto para decisões mais seguras.Anota aí o que pode gerar dor de cabeça se você insistir:Acenda uma vela dourada ou laranja . Fique em frente a um espelho e diga em voz alta:Escreva uma carta para si mesma(o) com o título: “Quem eu era, quem estou me tornando”. Queime a carta (com cuidado!) no final do retrógrado, em 11 de agosto, como símbolo de renascimento da sua expressão pessoal.É fácil jogar a culpa no retrógrado quando tudo dá errado, mas a verdade é que Mercúrio em Leão está te provocando para evoluir. Te chamando para rever seu palco, sua plateia e o script da sua vida. Se você usar esse período para revisar suas falas internas, se reconectar com sua verdade e deixar de lado o que é só performance... aí sim, Mercúrio retrógrado se torna uma força libertadora, criativa e transformadora.