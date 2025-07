Lições kármicas: o que você não aprendeu no passado

4 lições kármicas e seus significados

As faltas cometidas no passado trazem para a vida atual a dependência, a Demonstra a falta de iniciativa, ambição, coragem, originalidade, independência, autoconfiança e criatividade. Mostra que era um ser sem competência para cuidar ou administrar os negócios, preguiçoso. Possivelmente era rico ou de uma classe social alta e que não dava importância para as coisas a sua volta.As faltas cometidas no passado trazem para a vida atual a dependência, a preguiça , a desmotivação e mesmo a incapacidade de iniciar ou de administrar um projeto próprio, ou seus objetivos.

Entre as lições kármicas, esta é a que mostra que houve falta de consideração e cooperação com as demais pessoas. Tratava-se de alguém muito emotivo e intolerante. Não tinha paciência , era negligente e também indisciplinado. Foi uma pessoa que não se importava com os bens materiais ou com o dinheiro e o gastava indiscriminadamente. Estas faltas de seu passado lhe trazem lições kármicas para a vida atual, como a introspecção, a subserviência, o isolamento e o medo de se arriscar.

É a demonstração de que existiu falta de otimismo , dificuldade de expressão e falta de imaginação. Essa pessoa deve ter sido pobre em outra vida, sem estudos, sem imaginação e criatividade, e de pouca ambição. Era alguém sem confiança própria e poucos talentos, o que a fazia tímida, introspectiva, agressiva, insegura, nervosa, violenta e irritada. Com estas faltas do passado, as lições kármicas para esta vida lhe trazem a introspecção e o medo de se comunicar.

Demonstração de que houve excesso de preguiça em vidas passadas. Você iniciava muitas coisas, mas nunca as concluía. Mostra que era alguém imprudente, desajeitado, desinteressado, que não gostava do fazia. Era desorganizado, impaciente , dispersivo e que não gostava de receber ordens, muito menos de trabalhos pesados ou metódicos. As faltas do passado trazem na vida atual a insatisfação, a desorganização e a falta de praticidade.

Assão aquelas impostas pela vida e que deixamos de aprender em nossas vidas passadas . Elas são fundamentais para a nossa evolução espiritual e é muito importante que sejam aprendidas, do contrário, passam a nos seguir nas vidas seguintes. Quando negligenciamos uma lição kármica, ela volta a nos trazer os mesmos danos que nos causou eme assim, gera sofrimento e nos atrapalha na vida atual.