As 8 fases da Lua e o seu significado espiritual

“Que haverá com a lua que sempre que a gente a olha é com o súbito espanto da primeira vez?” Mario Quintana

8 fases da lua e seus significados espirituais

Lua Nova – Recomeçar A primeira das 8 fases da lua é a Lua nova. A Lua Nova ocorre quando o Sol e a Lua estão do mesmo lado da Terra. Como o Sol não está de frente para a Lua, da nossa perspectiva na Terra, parece que o lado escuro da lua está voltado para nós. Espiritualmente falando, este é o momento do recomeço. Espiritualmente falando, este é o momento do recomeço. O início de um novo ciclo . É o momento de aproveitar as energias renovadas , tal como a lua, para seguir em frente com projetos que haviam ficado estacionados pela falta de capacidade de levá-los adiante. Renovar, por outro lado, significa também a prática do desapego . Desfazer-se de coisas velhas que não colaboram com o crescimento é fundamental. É neste momento que o tempo deve ser aproveitado para a introspecção e consequente avaliação daquilo que se quer fazer da vida. Reconhecer seus sentimentos com sinceridade e trabalhar a maneira como deve vivenciá-los é recomendável.

Lua Crescente – Projetar Quando o Sol começa a se aproximar da Lua Nova, ela começa a se iluminar novamente. A Lua Crescente então aparece, mas ela ainda está iluminada em menos de sua metade. A lua crescente é o momento em que se deve apontar a intenção pela mudança. A lua crescente é o momento em que se deve apontar a intenção pela mudança. Espiritualmente , é o período em que todo o fruto da reflexão da lua nova deve ser colocado como foco de atuação. Um exercício muito propício é fazer uma lista de desejos e associar imagens a eles. A lua crescente nos possibilita aproveitar energias de forma a solidificar as bases para a realização de nossos desejos, em bases materiais palpáveis. É nesta fase que novos projetos se iniciam. Projete tudo o que deseja para si.

Lua Quarto Crescente – Agir Outra das 8 fases da lua é o Quarto Crescente. A Lua atinge o Quarto Crescente uma semana após a Lua Nova. A primeira meia Lua após a Lua Nova é chamada de Quarto Crescente porque, nesse ponto, a Lua é um quarto do caminho através de seu ciclo mensal de fases. Diante da vontade de iniciar projetos, não serão raros os obstáculos que irão se interpor entre seu objetivo e o caminho a ser trilhado até lá. Portanto, este é o momento de agir. As energias deste período são favoráveis para a ação. É o momento de tomar decisões. A parte mais difícil de um projeto é dar o primeiro passo e a Lua Quarto Crescente é espiritualmente a fase mais favorável para isso. Lembre-se que você levou tempo refletindo sobre quem você é e o que quer. Deu foco nos desejos e visualizou onde quer chegar, mas é preciso vencer a inércia decidindo, agindo. Aproveite este período para viabilizar, mas lembre-se: flexibilidade e resiliência podem ser a peça chave para a realização de projetos.

Lua Crescente Gibosa – Reavaliar Uma Lua Crescente Gibosa está a uma pequena distância de se tornar uma Lua Cheia. Esta Lua é facilmente vista durante o dia, porque uma grande parte dela é iluminada. As energias desta fase da lua são propícias às reavaliações das metas propostas anteriormente. É o momento de fazer a análise dos passos dados até aqui observando se o caminho vai ao encontro de seus objetivos. É preciso perceber que nem sempre o caminho escolhido leva ao ponto que precisamos chegar. O mais importante é não se sentir derrotado. A maneira de lidar com este período é observar com clareza e sinceridade se o esforço até o momento lhe manteve no trilho certo. Se o caminho estiver distante demais, faça uma nova rota. Se o sentimento for o de mudar, ouça sua intuição e siga por um novo caminho.

Lua Cheia – Reconhecer A quinta das 8 fases da lua é a Lua Cheia. Uma Lua Cheia ocorre quando o Sol e a Lua estão em lados opostos da Terra. Como o sol está diretamente em frente à Lua, a luz a ilumina completamente, fazendo a Lua parecer completamente cheia na Terra. Conhecida como Conhecida como Lua da Colheita , é nesta fase da lua que tradicionalmente os agricultores colhem sua produção. É um momento de opostos, segundo a astrologia . Neste período, Lua e Sol ocupam signos zodiacais opostos, logo, as tensões são ressaltadas aumentando os desequilíbrios. Nesta fase, é muito importante reconhecer os frutos de todo o trabalho desenvolvido até o presente momento, desde a autoanálise. É aqui que o indivíduo poderá observar com clareza os resultados de seu planejamento. É um momento de oportunidades. Abrace as energias positivas dos resultados, mesmo os ruins, porque engrandecerão a jornada de forma inequívoca.

Lua Minguante Gibosa – Agradecer Depois de uma Lua Cheia, a Lua começa a se tornar menos iluminada novamente, diminuindo em direção ao último quarto da Lua para, finalmente, se tornar outra vez a Lua Nova. Dado ao momento espiritual que cerca esta fase lunar, o melhor a se fazer é agradecer. Agradecer pelas oportunidades de aprendizado frente aos desafios, às mudanças pelo caminho e pelos resultados obtidos. As energias durante este período estão todas voltadas para gratidão, e não apenas pelas coisas boas, mas também pelo que de ruim foi possível ser vencido. O sucesso de um projeto não é individual, mesmo que sua ideia tenha sido concebida desta maneira. Os resultados obtidos são fruto de um somatório de fatores que quando conjugados da melhor forma te levam aos resultados esperados. É o momento ideal para expressar sua gratidão para com todos os que o cercam, especialmente os que se empenharam nos seus projetos e àqueles que lhe deram suporte emocional. Promova jantares, de presentes, mas tente não exagerar.

Lua Quarto Minguante – Libertar O último quarto da Lua é o processo inverso do primeiro quarto, voltando para outra Lua Nova. Depois de uma Lua Cheia, a Lua diminui em Minguante Gibosa e depois passa para seu último quarto. O verbo de ação desta fase é libertar. Ao longo de todo o processo de crescimento, nos apegamos a determinados hábitos e pessoas, mas não precisamos ser assim. É momento de desapegar. Faça uma limpeza mental. Purifique-se espiritualmente, tente tirar férias, visitar locais de natureza abundante e utilize as energias deste momento para se libertar de energias acumuladas que tendem a se tornar nocivas. Limpe seu armário, doe roupas antigas, exercite a generosidade porque libertar-se de antigos hábitos e objetos é também um gesto de generosidade, mas consigo mesmo. Esteja vigilante com hábitos alimentares e busque o equilíbrio em todos os campos de sua vida. Muitas vezes, o peso que carregamos é emocional e está intimamente conectado com rotinas que criamos baseados em carências que sofremos e que refletem imediatamente naquilo que comemos.

Lua Minguante – Relaxar A fração da Lua que está iluminada está diminuindo a caminho de se tornar uma Lua Nova. Um novo ciclo se aproxima e não há nada o que se temer. O homem é um ser em movimento, de energia mutável e em constante aprendizado. Avalie sua trajetória e esteja pronto para uma nova etapa. Prepare-se de corpo e alma para novos projetos. Uma boa dica é avaliar que relacionamentos e projetos precisam de um ponto final. Não se está preparado para começar de novo sem que determinadas situações estejam plenamente superadas. Relaxe e confie no novo. Logo será tempo de recomeçar.