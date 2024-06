Um homem de 42 anos caiu em um córrego ao descer de um ônibus em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Sobradinho. Ele apresentava sinais de embriaguez e estava agitado quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





A vítima, natural do Paraná, se queixou de dores no pescoço e em algumas partes do corpo. O caso aconteceu nesse sábado (15/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi atendido no local e, apesar de não haver suspeitas de fraturas mais graves e o córrego não estar cheio, o homem precisou ser encaminhado para o Hospital João XXIII por ter tido contato com o esgoto.