Chove forte em BH neste domingo (29/11)
Belo Horizonte está sob alerta de chuva até a manhã desta segunda-feira (30/11); confirma as precauções e como se proteger
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O último domingo de novembro (29/11) de Belo Horizonte é marcado por chuva forte. De acordo com a Defesa Civil de BH, as regiões Oeste e Hipercentro registraram precipitação forte às 18h, quando chove entre 2,6 e 5 milímetros (mm) a cada 5 minutos.
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Às 18h05, as regionais Oeste, Centro-Sul e Hipercentro tiveram chuva moderada, quando o volume de água é de 1,1 a 2,4 mm. O Barreiro registrou chuva fraca, de até 1 mm a cada cinco minutos.
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A capital está sob alerta de chuva até as 8h desta segunda-feira (30/11), conforme comunicado pela Defesa Civil municipal nesta tarde. O aviso emitido alerta para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.
Além de BH, outras 533 cidades de Minas Gerais estão sob em alerta amarelo de chuva, de perigo potencial divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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O órgão municipal recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).