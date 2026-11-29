Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O último domingo de novembro (29/11) de Belo Horizonte é marcado por chuva forte. De acordo com a Defesa Civil de BH, as regiões Oeste e Hipercentro registraram precipitação forte às 18h, quando chove entre 2,6 e 5 milímetros (mm) a cada 5 minutos.

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Às 18h05, as regionais Oeste, Centro-Sul e Hipercentro tiveram chuva moderada, quando o volume de água é de 1,1 a 2,4 mm. O Barreiro registrou chuva fraca, de até 1 mm a cada cinco minutos.

A capital está sob alerta de chuva até as 8h desta segunda-feira (30/11), conforme comunicado pela Defesa Civil municipal nesta tarde. O aviso emitido alerta para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Além de BH, outras 533 cidades de Minas Gerais estão sob em alerta amarelo de chuva, de perigo potencial divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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O órgão municipal recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?